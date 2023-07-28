桃園大廟景福宮9／29未婚聯誼　主委簡征潭籲女性快報名

▲桃園大廟景福宮去年第一次舉辦未婚聯誼活動，反應熱絡。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮今年第二年舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，7月26日上午10點開放網路報名，男性限額100名在一小時就秒殺且超額130多位報名，因此立即停止男性報名，女性限額100位目前報名也過半還有名額，籲女性朋友追求幸福要主動、良緣要把握機會趕快報名。

桃園大廟景福宮主委簡征潭表示，桃園大廟景福宮恭奉「月老神君」是於109年自台北大稻埕霞海城隍廟分靈奉祀，吸引很多未婚男女來求姻緣也促成很多良緣，桃園大廟景福宮為促進未婚男女有機會聯誼，讓忙碌於工作、沒有時間認識新朋友的未婚男女有機會認識進而交往。

去年第一次舉辦「桃園大廟遇到愛‧月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，去年雖然仍是防疫期間但不受影響、吸引了男女將近200位報名參加未婚聯誼活動也促成多對情侶，今年訂於9月29日中秋節同時也是月老聖誕舉辦，當天廟內將舉行月老祝壽法會，在大廟廣場舉辦未婚聯誼，相信有大廟眾神護佑，月老神君牽線賜良緣，當天參加男女都能找適合的對象，目前女性還有名額，大廟主委簡征潭呼籲未婚女性、追求幸福要主動要把握機會，有大廟眾神幫妳見證、月老神君幫妳牽線，可以安心，一定有機會找到好對象。

廟方表示，女性24歲到42歲，專科以上學歷、未婚、具有正當職業歡迎報名（限網路報名），報名放式可上桃園景福宮粉絲團查詢。