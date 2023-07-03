很靈驗！女子「隔海參拜祈求」聖王公如願達成　返桃赴景福宮還願

▲陳女(右)「隔海參拜祈求」聖王公如願達成，返台赴景福宮還願。(圖／簡征潭提供）

記者楊淑媛／桃園報導

赴美求學、居住在桃園區的陳姓女子，日前從美國返桃園，立即偕同家人到桃園區大廟景福宮「謝神恩」！景福宮主委簡征潭3日說，陳女在美國就讀大學甫畢業，研究所申請不易進入的工學院，當時人遠在美國，特地請在桃園的母親到大廟開視訊，讓她對著主神聖王公「隔海參拜祈求」，或許是心誠則靈，不久，陳小姐收到南加大的錄取通知。

簡征潭是成功的企業家，秉持著「榮神益人」的服務精神，擔任桃園區大廟景福宮主委多年，出錢出力，深受各界肯定。他說：景福宮是桃園人的信仰中心，供奉主神開漳聖王、信眾又稱聖王公、慈悲靈感，守護信眾百年世代，不論是居住在桃園的子弟，或是旅居海外的信眾，在人生重要的時刻，或是需要心靈的支持時，都會來大廟向開漳聖王暨眾神明參拜祈福。

而神明慈悲的回應案例不勝枚舉，有些在當事人內心的感動或許不得而知！但是從長年還願感謝神恩的信眾數量眾多便可見一斑。看著陳小姐和家人開心的分享，簡征潭也替她感到高興，恭喜她順利邁向人生嶄新階段，帶著聖王公的祝福展開新頁，也感謝聖王公總是慈愛守護誠心祈求的信眾，無論距離多遙遠，只要誠心地祈求，加上自身的努力，天助自助者，總是會有好的結果的。