杜蘇芮挾豪雨侵襲　各土地開發區滯洪池發揮蓄水調節功能

▲台南市地政局施工中的北安商業區商60市地重劃工程，利用開發區內低漥地及滯洪池，可減低區外排水負荷，並提供抽水運作，完工前即發揮排水滯洪功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南受到颱風杜蘇芮及外圍環流影響豪雨侵襲，地政局施工中的北安商業區商60市地重劃工程，位於安南區西溪頂中排易淹水範圍下游端，施工期間利用開發區內低漥地及滯洪池，可減低區外排水負荷，並設置臨時水路聯通至水利局草湖寮抽水站前池提供抽水運作，地政局重劃區完工前即發揮排水滯洪功能！



地政局長陳淑美表示，地政局施工中開發區，為降低颱風暴雨時因水路阻塞引發洪災之機率，平時確實維護工區及週遭排水系統，確認整體排水系統連接功能正常，並隨時注意氣象局發布的颱風、豪雨訊息，於暴雨期間加強工地巡查確保水路通暢無虞，另協助將周遭排水引流至開發區內滯洪，如滯洪量體不足時，啟動移動式抽水機可即時抽排，並隨時檢查確認機械設備運作正常，備妥足夠油料。





地政局長陳淑美表示，地政局各開發區規劃滯洪池與多元的保水設施，增加開發區蓄水能量，減低周遭易淹水風險，施工中的北安商業區，預定2024上半年完工．完工後可提供滯洪池有效滯洪量約6.4萬噸．全區用地可蓄水體積與低衝擊開發LID單元雨水貯留量共約8.6萬噸，開發後合計蓄水量達15萬噸，並配合水利局抽水站運作，未來將改善重劃區及鄰近地區包含理想社區、北安路二段周遭易淹水的問題。





此外，已完工的開發區包含東區的平實營區、安南區的九份子重劃區、永康區的鹽行國中區段收區、麻豆區的麻豆工業區、新營區的長勝營區等滯洪池，其中以麻豆工業區提供蓄水容量最大，重劃區內兩座滯洪池可容納約10 萬噸洪水量，並有水利局興建麻工、麻柚共 2 座抽水站，其中麻工抽水站12cms抽排量體，集水面積74.57公頃，麻柚抽水站 9cms 抽排量體，集水面積44.38公頃，將重劃區箱涵排水引至滯洪池並搭配抽水機抽排水。地政局各開發區滯洪池發揮功能，在這次杜蘇芮颱風的侵襲下，希望將豪雨災害風險降至最低，保障市民生命財產安全。