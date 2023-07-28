杜蘇芮颱風造成台南千餘件災損　重要路口障礙已優先搶通完畢

▲中颱杜蘇芮風力強悍！計造成台南市路樹、廣告招牌，逾千件災損，市長黃偉哲要求工務局，水利局及轄管區公所等所屬單位，盡速在最短時間處理妥善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中颱杜蘇芮風力強悍！28日凌晨開始，計造成台南市路樹、廣告招牌，逾千件災損，市長黃偉哲要求工務局，水利局及轄管區公所等所屬單位，盡速在最短時間處理妥善，以維民眾生命安全、還給台南市民優良市容。

據台南市災害應變中心指出，水利局已於中午左右處理完成倒伏堤頂路樹，至於倒伏道路路樹、廣告招牌等建物，工務局加派廠商排除障礙，轄管區公所及環保局也派員協力，重要路口、段已搶通完畢，預計在29日中午前全部清除、復原。

經南市災防應變中心統計指出，截至約下午5點，杜蘇芮中颱總共造成路樹倒伏約9百件，民生基礎建設（交通號誌、路燈…等設施故障）245件，廣告招牌69件，積淹水5處及其他災情，計約1219件。

工務局指出，杜蘇芮颱風帶來的強風大雨，重創台南市的行道樹，經統計行道樹倒伏的案件約900餘件。因行道樹倒伏影響行車安全，工務局與各區公所全力動員處理，截至28日下午2時為止處理的件數已達6成，先以影響交通要道、有安全疑慮的倒伏行道樹為優先處理對象，將再29日中午前全數處理完成，恢復交通順暢。

工務局表示，從28日凌晨零點起，陸續傳出行道樹倒伏在車道上，影響到通行及民眾出入的安全，隨即處理，但因接獲通報的案件相當多，加上雨勢不斷，處理的過程相當費時，每件處理的時間至少超過一個小時，有的甚至要3、4個小時，但仍全力投入排除影響交通。呼籲民眾經過該路段請放慢速度，小心行駛，確保交通安全。

台電公司表示，全市停電共有56819戶，以麻豆區、安南區、下營區居多，截至下午2時止，尚有2084戶全力搶復，其中安南區有1653戶，預計下午6時恢復供電，餘為零星山區。又停水4550戶均已在中午前處理完成。

黃偉哲市長提醒，台灣本島雖然已於28日上午11時左右脫離杜蘇芮的暴風圈範圍，不過杜蘇芮的外圍環流仍會持續影響，下午各地還是有短暫陣雨出現，降雨及整體風勢要到入夜後才會緩和，民眾出門仍要注意自身安全。據氣象局指出，29日水氣仍多，各地有短暫陣雨出現。

黃偉哲也再次提醒市民，風雨過後容易孳生病媒蚊，積水容器勿積水，落實「巡、倒、清、刷」，不讓登革熱疫情升溫！