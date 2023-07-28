福建史上登陸第二強颱「杜蘇芮」致72萬人受災　多圖呈現威力有多猛

▲杜蘇芮颱風造成福建部分地區出現災情。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

颱風杜蘇芮今（28）日上午9時55分登陸福建晉江沿海，成為福建有完整觀測記錄以來，登陸第二強的颱風，與1980年出現的第15號颱風並列。截至14時，杜蘇芮颱風已造成廈門、漳州、泉州等地72.46萬餘人受災，緊急轉移安置12.44萬餘人，農作物災損面積262.3公頃，直接經濟損失5227萬元人民幣（約2.29億元新台幣）。

《海峽都市報》報導，「杜蘇芮」是少見的繞過台灣島、直接登陸福建的「一手」颱風。它維持超強颱風強度超70小時，今天登陸前雖然有所減弱，但登陸強度僅次於2016年的14號颱風「莫蘭蒂」，成為有完整觀測記錄以來登陸福建第二強的颱風，與1980年第15號颱風並列。

在狂風暴雨肆虐下，福建各地均傳出不同程度的災情，包括泉州海峽體育館頂棚被掀開，海岸線掀起滔天巨浪，晉江電線桿爆出火花，泉州南安一輛小貨車在馬路上被直接掀翻，泉州東海泰禾摩天輪不停自轉，廟宇內的金爐也被強風吹倒等。

杜蘇芮雖已逐漸遠離福建，但受災期間，福建全省已集結救援力量5萬多人，還出動解放軍第73集團軍數千人協助救災，以因應後續災情出現。