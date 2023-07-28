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快訊／杜蘇芮海陸警正式解除！「卡努」加速推進　連2天全台有雨

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風遠離，海陸警正式解除，由於周末(29~30日)仍有水氣，午後有雷雨，隨新颱「卡努」加速推進，預估下周二、三(8月1日~2日)將到華中沿海，是最靠近台灣的時候，外圍環流影響，西部偶有雨，東半部有午後雷陣雨，全台都有降雨機率，下周後期可能引進西南風水氣，中南部將有降雨。

氣象局宣布，由於今年第5號杜蘇芮颱風逐漸向西北遠離，對台灣近海威脅已解除，氣象局今傍晚正式解除杜蘇芮颱風海上陸上颱風警報。

▲▼雙颱共舞。（圖／氣象局）

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▲卡努颱風、杜蘇芮颱風雙颱共存。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其指出，今天凌晨2點東南方2千公里處「卡努」颱風已經生成，未來路徑預報，「卡努」會先偏北北西前進，周日和下周一(7月30日~31日)轉向偏西北西到琉球海面，下周三(8月2日)接近華中沿海，下周二、三(8月1日~2日)「卡努」最接近台灣，外圍環流可能會影響台灣天氣。

▲▼▲▼杜蘇芮颱風7/28 1730路徑。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風7/28傍晚解除海陸警。（圖／氣象局）

劉宇其說，未來一周各地時晴時雨，明天周六和周日(29日~30日)杜蘇芮雖遠離，但水氣仍多，各地偶有短暫陣雨，午後雷雨較大。

劉宇其指出，下周一水氣稍微減少，西部降雨集中清晨和上午，午後山區、東部有午後陣雨；下周二、下周三「卡努」靠近華中沿海，離台灣最接近，外圍環流帶來降雨，東部有午後雷雨，下周四、五受西南風影響，中南部天氣不穩定。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

天氣風險公司也指出，今年第6號颱風「卡努」今誕生，目前位於關島西方海面，預估未來會以相當快的速度向北北西轉西北的方向移動，大致會經過琉球群島、東海海域，趨向大陸長江口一帶。

天氣風險公司表示，下周二、三(8月1日~2日)預估會經過台灣以北，依目前預報來看，直接威脅台灣機會不高，不過可能在下周後半為台灣附近引進較明顯的西南風水氣降雨，後續變化情況還有待觀察。

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