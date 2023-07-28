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大陸 大陸焦點 特派現場

日防衛白皮書關注台海　陸外交部：兩岸「軍事平衡」是偽命題

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛省今（28日）發佈2023年度《防衛白皮書》，對中國軍力發展和海軍軍事活動表達關切，將進一步提高防衛預算，強化防衛力量，並且提及台海緊張局勢需要「軍事平衡」。中國外交部發言人毛寧回應，「台灣問題」純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，所謂兩岸「軍事平衡」是偽命題。

毛寧表示，日本新版防衛白皮書粗暴干涉中國內政，肆意抹黑中方正常的國防發展建設和海空軍事活動，刻意渲染所謂中國威脅，製造地區局勢緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

毛寧稱，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，中國的國防建設和軍事活動正當合理，同有關國家開展聯合巡航等軍事合作，符合國際法和國際慣例。

毛寧指出，台灣是中國領土，「台灣問題」純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，兩岸之間所謂的「軍事平衡」完全是個偽命題。日本在「台灣問題」上對中國人民負有嚴重歷史罪責，尤應謹言慎行，反躬自省。

毛寧強調，由於近代日本軍國主義對外侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的高度關注。近年日方不斷增加防衛預算，修改防衛政策，謀求突破性軍力發展，已經引發外界對其是否還堅持和平發展道路的強烈擔憂。

毛寧說，敦促日方切實尊重周邊鄰國的安全關切，深刻反省侵略歷史，停止渲染周邊安全威脅，為自身強軍擴武尋找藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲新版防衛白皮書強調日本的安保環境正進入新的危機時代。（示意圖／路透）

日本新版防衛白皮書（簡稱白皮書）今天上午在內閣會議上通過。白皮書刊登防衛大臣濱田靖一的看法指出，世界正面臨歷史的分歧點，國際社會迎來二戰後最大考驗之際，正邁入新的危機時代。

有關中國的動向，白皮書記載中國在台灣周邊的活動趨於活絡。中國堅持和平統一的方針，但不排除對台動武的可能性。中國2022年8月發射彈道飛彈時有5枚落在日本的專屬經濟區。中國軍機進入台灣空域的次數大增，2020年380架、2021年972架、2022年逾1733架。

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