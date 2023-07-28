拒對《願榮光歸香港》批出禁制令　香港法院：本就屬於刑事罪行

▲香港立法會。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港律政司上月向香港高等法院申請禁制令及臨時禁制令，要求禁止傳播反送中歌曲《願榮光歸香港》。香港高等法院法官陳建強28日頒布書面判詞，拒絕批出禁制令，強調禁令針對的行為本就屬於刑事罪行。

法官在判詞中指出，禁令針對的行為本已屬刑事罪行，在香港穩健的法律制度下，律政司無法說服禁令有何實際用途。

判詞中也提到，在執法方面而言，禁令會與現行刑事法例有所衝突，包括國安法。

香港律政司的代表先前開庭時曾指出，《願榮光歸香港》有其強大的效果，能做到煽動叛亂、分裂國家等危害國家安全的意圖，「沒有歌詞、只有旋律都能達到同樣效果，能激起別人的情緒。」

律政司的代表提到，不少人可能覺得只是一首歌無傷大雅，但事實是可以透過歌曲做到危害國家的意圖，禁制令是希望禁止無知的市民做出有關行為。

律政司的代表還說，法庭曾發出有關機場、港鐵的禁制令，均沒有指名道姓，仍見到批出禁制令後有明顯的效果。

以「法庭之友」身份陳辭的資深大律師陳樂信則說，可能有不少市民不會留意禁制令是否獲批，對此漠不關心。

陳樂信進一步指出，《香港國安法》都有涵蓋類似行為，批出禁制令沒有事實基礎，「發布禁制令可能會出現欲蓋彌彰的情況，出現反效果。」