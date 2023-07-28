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自製18禁「H動漫」大賣700萬元！江西「技術哥」遭警方逮捕

▲▼自製18禁「H動漫」大賣700萬元！江西「技術哥」遭警方逮捕。（圖／翻攝微博）

▲男子在國外網站上販售動漫18禁的H動漫作品。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西一名男子因自製18禁的H動漫作品，並在國外網站上販賣，於近日被大陸警方逮捕。警方指出，男子從小鑽研動漫，技術相當高超，共製作、傳播了84部影片，牟利約183萬元人民幣（約775萬元新台幣）。

根據陸媒報導，警方表示，他們在近期發現，有人繪製淫穢動漫影片上傳到境外網站牟利，在鎖定了犯罪嫌疑人黃姓男子之後，於近日成功將對方抓獲。

▼男子製作動漫的技術非常高超。（圖／翻攝微博）

▲▼自製18禁「H動漫」大賣700萬元！江西「技術哥」遭警方逮捕。（圖／翻攝微博）

警方提到，黃男對動漫類的3D建模非常有興趣，從小就鑽研技術，大學畢業之後沒有工作，在發現網路上有人以販賣色情動漫影片賺錢之後，也決定效法。

警方指出，黃男在國外的平台註冊之後，設置了會員「會費」，透過第三方的轉帳平台，將牟利的錢財轉至自己的銀行帳戶。截至目前，黃男已經製作、傳播淫穢動漫作品84部，獲利約183萬元人民幣。

▲▼自製18禁「H動漫」大賣700萬元！江西「技術哥」遭警方逮捕。（圖／翻攝微博）

黃男賺錢之後，又想在另一個平台註冊，但就在這時被警方逮捕了。警方透露，黃男的影片製作起來相當麻煩費時，從加載模型、製作骨骼動畫、貼圖、渲染到後期，「光是一分鐘的影片，就要花3到7天的時間。」

被捕之後，黃男非常後悔，他告訴警方，「我認識到了自己的錯誤，從小到大我努力學習積極向上，本以為發影片到國外平台無人知曉，應該沒什麼問題，早知今日，給再多錢我也不幹，我保證今後不再做任何違法犯罪的事，會積極配合調查。」

▲▼自製18禁「H動漫」大賣700萬元！江西「技術哥」遭警方逮捕。（圖／翻攝微博）

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