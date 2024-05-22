竹聯龍堂「知名藥頭」學《無間道》　藥腳名單驚見民代

▲竹聯幫龍堂成員楊男是桃園有名藥頭，專門販售毒品給幫內兄弟，且以添加K他命、卡西酮等彩虹菸為大宗。（圖／CTWANT提供，下同）

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桃園一名25歲楊男為了賺錢加入幫派，開「西藥房」（毒品分裝場）專賣毒品給幫眾兄弟，去年警方盯上他後下手逮人並向上溯源，楊男竟學起電影《無間道》假意投誠交換情資，警方跟監蒐證後發現是假消息，又改追到楊男新家、販毒新據點，將他和手下一網打盡，以《毒品罪》再度將其送辦。

警方表示，去年7月線報指出竹聯幫龍堂成員「小楊」專賣毒品，且是大桃園地區有名大藥頭。經查，楊男20出頭就出來走跳，先加入地方幫派後輾轉進了竹聯幫龍堂，平日以大溪一處檳榔攤當據點，閒暇時一群人在此抽彩虹菸為樂，攤後藏有棍棒等攻擊物品。

專案小組人員跟監蒐證，去年9月底攻堅檳榔攤，當場逮捕正在吸食彩虹菸的小楊和2名手下，也在小楊座車後車廂內發現大批彩虹菸、毒咖啡包。原來一包約15根的彩虹菸售價3到4千元，一支約200多元，利潤相當可觀，小楊以此為主打商品，專賣幫眾弟兄們賺錢。

▲楊男落網後自演「無間道」給警方假訊息，害專案人員在漁港吹了2周的海風苦守毒品下貨，後續警方直搗楊男新巢穴，二度將其逮捕。

經查，彩虹菸是以菸草為基底撒上K他命、安非他命、搖頭丸等不明粉末，加上捲菸外型五顏六色，年輕人趨之若鶩，是抽菸還是抽毒品一時間難以分辨，粗估小楊的年營業額至少上百萬元。

小楊被依毒品罪送辦，還未遭起訴期間，他知道警方要繼續向上溯源，害怕壞了生意，竟學起電影《無間道》假意向專案小組投誠，供出「都在南寮漁港拿貨」假情報換取信任。專案小組派員赴漁港進行監視，連續2周假扮遊客啖海鮮、吹海風，從晚間等到半夜卻都毫無動靜，終於確認楊男給的是假情報。

小楊趁著警方在漁港忙得團團轉，偷偷搬家跑到楊梅租下透天厝，開新的「西藥房」，今年3月警方一舉搗破巢穴，查扣毒品咖啡包、彩虹菸及毒品藥錠等不法證物，小楊前案還未起訴仍繼續販毒，死性不改，也惹惱檢察官對他申請羈押獲准。

特別的是，警方從小楊手機內意外發現一名楊姓藥腳，雖然染毒卻擁有里長夢，他曾在2022年登記參選，希望幫里內服務，海報上的他笑容憨厚，主打「清新」，喊出「我們都需要改變的勇氣」，不過最後仍落選。

▲警方查出楊男的藥腳之一林男竟曾登記參選里長，染毒的他競選廣告主打「清新」，相當諷刺。

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