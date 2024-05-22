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宜縣長林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代黑道施壓逼和

A小姐（左）指控林澤民（右）找角頭施壓撤告，讓家人也承受莫大壓力。（讀者提供）

▲A小姐（左）指控林澤民（右）找角頭施壓撤告，讓家人也承受莫大壓力。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年9月，宜蘭縣長林姿妙的小兒子林澤民遭人PO網爆料性侵女友，還牽扯出宜蘭地院吃案的爭議，鬧得滿城風雨；時隔10個月，林的前女友A小姐鼓起勇氣向本刊控訴，還原2人交往當下遭性侵過程，更指林為逼她和解撤告，竟不斷找黑道、民代恐嚇施壓她的家人，檢方對相關案件也毫無動作，質疑各方人士忌憚林姿妙的勢力，才會無所不用其極地包庇林的兒子。

曾是林澤民正牌女友的A小姐說：「我不知道是誰上網爆料這些內容，但確實我的親身經歷就是如此，且我提告林這將近1年的時間，林不斷透過黑道、民代施壓逼和解，檢方也毫無任何偵辦進度，讓我對台灣的司法感到相當心寒！」

去年九月，林澤民遭人PO網指控性侵（圖），林事後發聲明澄清並揚言提告。（讀者提供）

▲去年九月，林澤民遭人PO網指控性侵（圖），林事後發聲明澄清並揚言提告。

原來，就在網友爆料後，A小姐去年10月順利取得宜蘭地院核發的保護令，緊接著就對林提起妨害性自主及恐嚇等告訴，沒想到接下來卻讓A小姐經歷近一年的恐懼及壓力，至今這場夢魘仍未結束。

A小姐更哭訴說：「林可能擔心吃上官司，會在原本就瞧不起他的兄姊面前更抬不起頭，竟不斷透過關係找上我的家人，藍營議員、黑道角頭都出面『關切』，目的就是要我撤告和解。」A小姐為證明自己所言不虛，提供二段錄音檔作為佐證。

小兒子林澤民遭前女友提告後，有藍營民代聲稱受林姿妙（圖）所託介入協調。

▲小兒子林澤民遭前女友提告後，有藍營民代聲稱受林姿妙（圖）所託介入協調。

面對近一年來各方的壓力，A小姐為討公道堅不妥協撤告，但案件從去年10月進到宜蘭檢方之後，至今都沒有下文，二度致電詢問，檢方叫她等回應後，就沒有消息，有違常理。檢方的偵辦態度，讓她質疑，是否在配合林家人以「時間換取空間」等她和解撤告，也讓她對司法感到灰心。

針對相關爆料，林澤民除透過律師否認性侵前女友外，還強調一切都是不實指控，自己從未找民代、角頭關說施壓，反控是女方狹怨報復、栽贓爆料。宜蘭縣府則稱爆料內容與公共事務無關，不便多做回應。

網友指控宜蘭地院（圖）暗示林是縣長兒子，要受害者到別處聲請保護令。（翻攝自Google Maps）

▲網友指控宜蘭地院（圖）暗示林是縣長兒子，要受害者到別處聲請保護令。

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