呂美玲喊「請中共照顧基隆人」惹議　國民黨急切割：言行嚴重違紀

▲國民黨基隆市議員呂美玲（右）街訪民眾談彈藥庫遷移，怒嗆反遷移民眾「中共要打你，是因為你討打」。（圖／翻攝呂美玲臉書）

記者崔至雲／台北報導

基隆市陸軍六軍團營區彈藥庫日前發生爆炸意外，國民黨議員呂美玲主張遷走彈藥庫，但遇到民眾回覆「不能遷，這顧我們國家，如果中共打來彈藥去哪裡拿？」呂氣炸回批「那是你討打」，更在受訪過程中再爆金句「請中共照顧基隆人」，相關言行引爆爭議。對此，國民黨中央28日表示，呂美玲發言非國民黨立場，相關言行嚴重違反黨章、政綱精神，並損害國民黨聲譽，將請所屬地方黨部了解查處。

呂美玲主張遷走基隆彈藥庫、讓當地居民安心，但在受訪過程中遇到民眾表示，不可以遷建，「中共打我們怎麼辦？這顧我們國家耶！」聽到民眾回覆，呂美玲質疑民眾「為什麼一定要戰爭？像美國人跟烏克蘭一樣？」民眾則回答，「我不要（戰爭）啊！是中共想打」，呂美玲則突然翻臉怒嗆，「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！」，受訪時又再爆金句「請中共照顧基隆人」，相關言行引起各界撻伐批判。

對於呂美玲近日論述，國民黨發言人林家興今天表示，該言論已引起社會各界指責，並傷害國軍及民眾情感。國民黨在政策綱領中明確指出捍衛中華民國主權、深化民主價值，並堅決支持我國國防產業與國軍戰力發展。

林家興強調，儘管呂美玲發言初衷是為基隆市民眾福祉，擔憂彈藥庫在住宅區旁風險與安全議題，之後也發表致歉聲明展現悔意，但其發言內容，不僅未能做到理性問政、捍衛中華民國主權，相關情緒性、不當字眼，更是對辛苦保家衛國的國軍的一大傷害，不僅違反黨政策，更嚴重損害黨聲譽。

林家興指出，此一爭議言行已違反國民黨立場及黨紀，將請地方黨部調查處理，必要時依情節輕重進行黨紀處分。國民黨堅決捍衛中華民國主權、守護民主自由、強化國軍國防戰力的立場絕不動搖，也盼本黨同志應時時心懷中華民國，為國家社會的最大福祉而奮鬥。