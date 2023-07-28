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離不開吸乳器！她罹罕病「日產5.6公升母乳」　捐1600公升破紀錄

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 伊莉莎白泌乳量驚人，生活離不開吸乳器。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭3寶媽伊莉莎白（Elisabeth Anderson-Sierra）罹患一種罕見疾病，每天能夠分泌逾5.6公升的母乳，雖然因此離不開吸乳器，造成生活中諸多不便，仍利用這項特別的條件，將多餘的母乳捐贈給有需要的人，至今捐出近1600公升，獲得金氏世界紀錄認證。

《每日郵報》報導，伊莉莎白現年35歲，2014年在大女兒伊莎貝拉出生幾個月後診斷出泌乳過多綜合症（Hyperlactation Syndrome），但其實她在懷孕14周就開始泌乳，正常則是16至22周之間。

內分泌醫生說，她可以透過服藥減少催乳激素分泌，但可能因此沒有足夠的母乳餵養女兒，因此決定捨棄藥物，靠密切監測、醫療護理及檢測來確保她身體健康。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 伊莉莎白的冰箱裡滿滿都是母乳。（圖／翻攝自IG）

她在懷孕20周時每天已經可以分泌30盎司，必須在胸前蓋上毛巾吸收多餘的母乳。女性分娩後腦下垂體略為增大很正常，但通常會恢復，伊莉莎白的卻沒有。從懷孕期間到生產後，她家廚房的冰箱被母乳塞爆，開始將母乳贈給當地婦產科，接著是加州一家大型母乳銀行，還有其他在臉書上直接聯絡她的媽媽們。

伊莉莎白坦言，「泌乳其實比懷孕更不舒服」，女兒出生後她仍繼續分泌更多乳汁，哺乳前必須先吸乳，否則女兒會因奶水過多「被水刑」，三個孩子都因奶水喝太多變得太胖，且因需要經常擠奶，幾乎足不出戶。

她至今已向貧困家庭捐贈54000盎司（約1597公升）母乳，打破金氏世界紀錄，成為世界上捐贈母乳量最多的人，也令她非常自豪，但不停吸乳及哺乳的過程也為她帶來壓力，現正考慮在7個月大的么子班傑明斷奶後接受雙乳切除手術。

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