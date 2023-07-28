台南人整夜睡不了！　杜蘇芮讓市民怕爆「仁德有爆炸聲」

▲安南區多處路樹及廣告物倒塌。（圖／記者林悅翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

受到颱風杜蘇芮風雨影響，台南昨夜颳起強風，多處出現路樹、招牌倒塌的情況，今早台南市長黃偉哲也緊急宣布停班停課；而昨晚許多台南市民被狂風嚇得整夜睡不著覺，洗版直呼「被風吵醒的+1」、「這風真的太吵了，都睡不著」。

一名網友凌晨1點多在臉書社團「我是台南人」發文直呼，「現在台南才開始有颱風的感覺！」此話一出，立刻引來大票市民回響，紛紛留言表示「外面路燈全滅了，車也一直叫，真可怕」、「根本不能睡」、「外面一堆障礙物」、「可怕到誰不著」、「我也在永康...狂風驟雨」、「不能睡+1，被隔壁風吹壞的遮雨棚，砰砰的聲音從1點吵到現在，3點多了不能睡，比颱風還大聲」、「好慘...我家玻璃被吹破了」、「北區現在風超大」、「超級強風，房子都在搖」、「這風真的太吵了，都睡不著」、「鐵捲門整個吹歪誇張」。

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▲大票市民半夜回報慘況。（圖／翻攝自臉書／我是台南人）

不僅如此，台南多地區半夜出現停電或跳電的情況，許多鄉親指出，「北區北門路二段停電了」、「公園路這邊也停了」、「開元路橋也停電」、「睡到熱醒，原來停電了」、「新市區大社里停電」、「仁德剛剛有爆炸聲，跳電」、「安南區海佃路一段停電了」。

不過，台電人員也冒著風雨緊急修復，部分地區很快恢復電力，但也有不少居民哀號，「楠梓停6小時了，謝謝」、「永康西勢5:20停電中」、「5:04我這裡東區電還沒來」。

另外，台南市長黃偉哲今晨5時57分，在臉書發布停班停課消息，同時告知12點前暫停垃圾清運。大票鄉親從昨晚的不安，到現在紛紛大讚「謝謝市長，差一點出門上班」、「你今天是我男神」、「哲哲，你是我今世看過，最帥氣，最認真的男人了」。

▲中西區也有許多樹倒的情況。（圖／記者林悅翻攝）