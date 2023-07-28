杜蘇芮變瘦減弱！估最快傍晚海陸警解除　3地仍防劇烈雨勢

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風暴風圈持續縮小，今(28日)上午10時登陸中國福建，台灣本島脫離暴風圈並解除陸警，氣象局表示，暴風圈仍籠罩澎湖金門，澎湖最快下午脫離，金門要等到傍晚前後解除陸警。不過受颱風外圍環流影響，澎湖、南部、東部沿海有陣風和短延時降雨。

▲氣象局11:40說明杜蘇芮颱風最新動態。（圖／翻攝氣象局直播）

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根據最新資料顯示，杜蘇芮颱風中心今(28)日上午10時左右在中國福建沿海登陸，向北北西移動，颱風過去3小時強度略減弱、暴風半徑再從220公里縮小為200公里。

氣象局預報員劉宇其表示，杜蘇芮強度減弱，暴風半徑縮小為200公里，台灣本島脫離暴風圈，暴風圈仍籠罩澎湖、金門，海上警報範圍維持台灣海峽、台灣北部海面，提醒本島雖脫離暴風圈，但沿海風浪仍大，各地有陣風和陣雨。澎湖預計最快下午脫離暴風圈，金門預估要等到傍晚前後解除警戒。

氣象局補充，杜蘇芮颱風陸警、海警預估傍晚或晚間解除。

▲氣象局11:40說明杜蘇芮颱風最新動態。（圖／翻攝氣象局直播）

劉宇其提醒，金門目前受颱風南側較強對流雨帶影響，中午前後風雨強烈，下午整體風力會減弱，但仍有10級陣風，要晚上才會緩和。

杜蘇芮暴風圈已離開台灣本島，不過劉宇其指出，受颱風外圍環流影響，澎湖、南部、東部沿海有陣風和短延時降雨，下午各地有短暫陣雨，明天颱風遠離，台灣附近水氣仍多，各地有短暫陣雨，中午後有較大降雨。