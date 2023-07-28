4縣市緊急停課！有人怨太晚公布　有人讚市長好帥我男神

▲杜蘇芮颱風，台南災情。（圖／記者林悅翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

中颱杜蘇芮帶來超大風雨，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東市今（28）日臨時宣布停班停課，縣市首長也在臉書發布消息，底下留言除了民眾的感謝，也出現許多怨言「希望可以早一點公告」。

嘉義市長黃敏惠今日上午7時11分在臉書發文指出，因颱風路徑修正，嘉義市今全面停班停課，不少網友留言指出，「早上6:30就到幼兒園打卡上班，工作到一半停班停課，措手不及啊!!!一路上風雨很大」、「太晚了跨縣市的都出門了」、「晚台南1小時」、「真心希望市府能記取這次的經驗，早點宣布..市長知道有多少人都是必須很早出門上班的嗎？冒著風雨出門..看到停止上班上課，又再冒著風雨回家」、「至少再提早一小時好嗎？好多學生都準備要出門，家長又載回去的也有」。

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台南市長黃偉哲今5時57分在臉書發布停班停課消息，同時告知12點前暫停垃圾清運，網友則留言表示，「哲哲，你是我今世看過，最帥氣，最認真的男人了。 當風雨來襲，你總是一聲下令，護集所有台南人的安危」、「終於等到你～～感謝」、「昨天判斷錯誤沒關係，今天要是硬著頭皮做會更糟」、「你今天是我男神」、「謝謝市長，差一點出門上班」。

▲杜蘇芮颱風，台南災情。（圖／記者林悅翻攝）



高雄市長陳其邁今上午6時整點在臉書發出停班停課公告，網友留言指出，「很多事情變化是瞬間的，大家都辛苦了」、「大家都要平安最重要」、「感覺一堆南部人熬夜整晚在等消息，幸好邁哥即時出現」，不過也有人說，「我家老爺已經出門上班了」、「下次可以提早一點宣布嗎？12-6點上班的人命都不是命嗎」。

屏東市長周佳琪6點半在臉書宣布停班停課，並公告市公所已派員清除倒塌路樹，垃圾車正常清運，網友則留言表示，「市長辛苦了」、「市長英明」、「這樣的風雨還是不要清運垃圾，太危險了，同仁安全比較重要」。