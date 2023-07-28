北市德州撲克賭場被抓5個月...重新開張繼續搞　警破門逮29人

記者邱中岳／台北報導

北市中山區林森北路上一棟商業大樓，5個月前被查獲過2處賭場，並帶回數百名賭客以及工作人員，但是其中一家不知悔改，仍故技重施又繼續營業，警方在27日下午再度前往查緝，並且發現2張德州撲克桌子坐滿18名賭客，還有6名在旁觀看以及5名工作人員。

警方調查，39歲的王姓男子在北市林森北路上的一家商業大樓內經營德州撲克賭場，並找來25歲鄭姓女子當櫃台會計，另外還有23、27歲的張姓、郭姓女荷官，以及現場顧桌面防止賭客換牌以及監控荷官發牌的32歲趙姓男子，共同經營德州撲克賭場。

▲德州撲克賭場曾被查緝，又死灰復燃繼續經營，2度遭殃了。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警中山分局接獲情資，於27日15時許持搜索票前往查緝，現場查獲德州撲克職業大賭場，計查獲賭客、工作人員及在場人員共29名，查扣賭金新台幣21萬、籌碼賭資211餘萬元及撲克牌賭具、監視系統設備。

警方將29人帶回分局製作筆錄，訊後依規定將賭客進行裁罰，另外全案依賭博罪將負責人及員工移送台北地方檢察署偵辦，中山分局呼籲，賭博讓人傾家蕩產，是條不歸路，將持續強力掃蕩，遏止賭風，淨化治安。

據了解，該賭場原本在2月底，與其他樓層的賭場一併遭到警方查緝過，但是又在4月份左右傳出又要繼續營業的狀況，警方持續關注，最後在27日下午3時許前往查緝，將現場一干人等全部帶回警局法辦。