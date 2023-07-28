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社會 社會焦點 保障人權

颱風夜駕車佔用機車優先道被攔檢　警起獲安非他命+K毒

記者林悅／台南報導

25歲有有毒品、公共危險等紀錄之陳姓男子，26日夜間趁著颱風駕車前來市區酒店與朋友相聚歡聚唱歌，於凌晨3時許準備返家途中，行經民生路二段與環河街口因停等紅燈占機車優先道，被市警二分局長樂派出所員警賴坤璘、陳泓均等人發現攔檢盤查，起獲K盤、安非他命、毒咖啡包一批，全案依毒品罪嫌送辦。

▲陳姓男子於凌晨3時許準備返家途中，行經民生路二段與環河街口因停等紅燈占機車優先道，被市警二分局長樂派出所員警攔檢盤查，起獲K盤、安非他命、毒咖啡包一批，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓男子於凌晨3時許準備返家途中，被市警二分局長樂派出所員警攔檢盤查，起獲K盤、安非他命、毒咖啡包一批，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓男子於凌晨3時許準備返家途中，行經民生路二段與環河街口因停等紅燈占機車優先道，被市警二分局長樂派出所員警攔檢盤查，起獲K盤、安非他命、毒咖啡包一批，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，陳男與朋友於颱風夜相約至酒店歡唱後準備駕車返家，不料因停等紅燈占用機車優先道違規為警注意攔查。檢查中又以沒帶任何證件、又沒熟記身分證字號等理由回應員警。也在員警告知將請其配合回派出所查證身分時，始又稱有帶駕照並急忙自車內之某密封提袋中拿出，但為眼尖員警發現K盤，接續又在副駕駛座下發現吸食安非他命之水車吸食器等。其在員警詢問其放於車內1只皮包時，不顧現場還有女姓員警及大馬路旁，竟以尿急想立即如廁為由來藉故拖延。也在員警制止下乖乖將背包內物品一一拿出，果然在鐵盒內相繼查獲8包安非他命、重7.69公克及6包毒品咖啡包、重24.49公克等毒物，相關毒品及尿液經檢驗均呈現二、三級毒品反應，全案調查後將陳嫌依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌送辦，並將擴大追查毒品來源。

▲陳姓男子於凌晨3時許準備返家途中，行經民生路二段與環河街口因停等紅燈占機車優先道，被市警二分局長樂派出所員警攔檢盤查，起獲K盤、安非他命、毒咖啡包一批，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局表示，防颱工作期間，警方就各項治安維護工作仍不敢有絲毫鬆懈，針對轄區涉毒、詐欺等重點工作也全面運用各項勤務方式來動員查緝不法，並結合不定時、多點式強勢路檢、重點守望及威力臨檢來掃蕩不法，絕不容許毒品危害社會，營造一個健康生活之安全環境。

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