杜蘇芮加速「風向變了」　專家示警：今早南部風雨會很有感

記者黃翊婷／綜合報導

中颱杜蘇芮颱風眼目前已經比金門還大，中南部地區從昨日晚間至今日清晨持續受到強風大雨影響。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨日深夜發文提醒，南台灣今日（28日）上午要小心回南風，「毫無山脈保護下，南部風雨預計會很有感」。

▲氣象粉專分析，南部風雨今日上午應該會很有感。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」27日深夜11時許發文示警，杜蘇芮逐漸加速移動，嘉義以南從27日晚間到28日上午陸續轉南風，「毫無山脈保護下，南部風雨預計會很有感」，而且剛好強碰通勤時間，請民眾注意安全；此外，澎湖會非常接近颱風核心，風雨勢必非常大，因此要更加小心。

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▲杜蘇芮的颱風眼變大。（圖／中央氣象局）

關於杜蘇芮的最新動態，中央氣象局預報員趙紘表示，杜蘇芮颱風目前在澎湖的西南西方約 80 公里之海面上，以每小時29公里速度，向北北西進行。其暴風圈正籠罩台灣苗栗以南、南投、花蓮、台東陸地及澎湖、金門地區，並構成威脅，各地風雨持續中。預計此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

趙紘指出，杜蘇芮颱風雙眼牆情況已經消失，但颱風眼變大，從雷達回波圖上可以看到，颱風眼已經比金門還大，所以預計中心會擦過金門。台灣本島下午預計會脫離暴風圈，下午至晚上會解除海陸警。

▼台灣本島預計會在今日下午脫離暴風圈。（圖／中央氣象局）