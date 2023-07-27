彰、雲、投發布陸颱警報　違法撿拾漂流木最高可判7年徒刑

▲颱風豪雨常於河域帶來漂流木。（圖／資料照片，南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

杜蘇芮颱風來襲，中央氣象局已對彰化、雲林及南投3縣地區發布陸上颱風警報，南投林區管理處籲請民眾勿冒雨撿拾漂流木，以免發生危險，違者最重恐將面臨最高7年徒刑、2000萬罰金等刑責。

南投林管處表示，該處轄內現行開放民眾自由撿拾漂流木之地點共有3處：彰化縣濱海地區（僅設籍於彰化縣之民眾可撿拾）、雲林縣濱海地區（僅設籍於雲林縣之民眾可撿拾）及濁水溪流域（設籍南投縣、彰化縣及雲林縣之民眾可撿拾）；但上述地區發布陸上颱風警報後，原本漂流木自由撿拾公告均已失效，請民眾不要在颱風過後冒險進入河川行水區域撿拾漂流木。

林管處提醒，如於未經公告期間私自撿拾漂流木者，依《森林法》第50條及52條規定竊取森林主、副產物，將處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下罰金；若為貴重木（如紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿），則加重其刑至二分之一。

林管處說明，原本公告自由撿拾的區域，將待颱風警報解除並後，由各有關單位辦理前往現場辦理清理註記工作，確認相關作業完成後，再行發佈漂流木自由撿拾公告，請民眾屆時留意相關訊息；有關漂流木撿拾公告、撿拾規定及相關懶人包內容，均已於「林務局全球資訊網-國產材專區-漂流木專區」（https://www.forest.gov.tw/Driftwood）同步更新。