杜蘇芮籠罩台灣中！現在到明晨雨最猛　最快入夜後「雙颱共舞」

▲杜蘇芮暴風圈籠罩台灣本島。（圖／翻攝自RAMMB)

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「杜蘇芮」現在最近！中央氣象局表示，今日下午到明日清晨是受颱風影響最明顯的時段，東半部降雨持續以外，連南部、澎湖、金門雨勢都會陸續加劇，另外海上另一個熱帶性低氣壓預計今晚到明晨將增強為今年第六號颱風「卡努」，屆時海上將有雙颱共舞。

氣象局預報員朱美霖表示，杜蘇芮目前位於鵝鑾鼻西南西190公里海上，並持續往北北西移動，今日下午到明日清晨是離台灣最近的時段，目前有明顯對流雲系一波波的移入，氣象局持續發布豪雨特報，花東、屏東有超大豪雨，宜蘭有大豪雨，東半部山區有局部豪雨，大台北、南部平地也有大雨。

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▲▼杜蘇芮颱風環流影響，東部、南部有明顯降雨。（圖／氣象局）

今日午後南部雨勢逐漸增大，受外圍雨帶影響，今晚中南部雨勢都會增強，澎湖降雨也會逐漸增多，而金門影響時間較晚，預計今日深夜到明日上半天風雨最明顯，明日颱風登陸中國福建，但中南部天氣仍不穩定。

朱美霖表示，今晚到明晨颱風的暴風圈籠罩台灣陸地，本島預計明日上午脫離暴風圈影響，金門則再晚一點。氣象局預估將在明日上午解除本島陸警，剩下金門在陸警範圍，明日下午會同步解除海、陸警。

另外，昨晚在關島西南方海域生成一個熱帶性低氣壓，今晚到明晨會發展為颱風「卡努」，海溫條件有利其發展強度，未來一兩天將朝向北北西移動，下周一以後通過琉球附近海域，可能對台灣帶來影響。

▲熱帶性低氣壓今晚可能成為第6號颱風「卡努」。（圖／翻攝氣象局直播）

▲各地風雨時程。（圖／翻攝氣象局直播）