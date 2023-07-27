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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸多地出手整頓「校外補課」　湖北蘄春獎4萬鼓勵檢舉

▲▼上課示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲大陸多地打擊暑假違規補課。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多地近日相繼揭露了一批暑假期間違規補課的問題，其中包括江蘇睢寧、山西運城、浙江溫州和黑龍江哈爾濱等地。其中，湖北蘄春縣教育局採取了激勵舉報的方式，設立了舉報電話，一旦線索得以查實，將獎勵首次實名舉報人10000元（約新台幣42385元），並對參與有償補課的教師進行嚴厲的問責和處理。

據《澎湃新聞》報導，據睢寧縣教育局7月25日通報，近期，省市督查組發現匯文中學無視相關工作要求，於暑期組織國二年級學生在校內開展違規補課。

睢寧縣教育局表示，7月21日，教育局約談匯文中學負責人，簽訂承諾書，責令匯文中學立即停止違規補課行為，如有收費行為必須全額退款，且不得再組織任何形式暑期補課活動。另外，給予匯文中學全縣通報批評，在年度學校分類考核中執行「一票否決」項，考核等次評定為不合格。

山西運城市鹽湖區教育局7月20日通報稱，7月18日，區教育局校外培訓監管中心工作人員在北城街道北苑新村SOHO公寓對群眾反映的問題進行了突擊檢查，現場發現有2名格致中學教師分別為2個班79名學生違規開展學科類培訓，經過核查，格致中學邢某、暢某、魚某、李某等4名教師明知寒暑假期間組織學生進行文化課培訓是違規行為，仍然違反職業道德，進行數學、英文、物理、語文培訓。鹽湖區教育局要求上述培訓行為立即停止、退還學生所有培訓費用、格致中學配合調查涉事教師並拿出處理意見。

7月19日，《浙江日報》披露了溫州中小學出現的暑期違規補課現象，其中，針對報導中提到的東甌中學和永嘉黃田中學、楠江中學存在違規補課現象，在東甌中學，督查組發現該校存在組織高三段學生補課情況。此外，督查組對當天網傳該校某班在青田某酒店開展補課的情況進行了核查。經查，網傳情況是由該班家委會自行組織，學校通過網路得知相關情況後，立即進行了核實，並通過該班家委會解散了在青田的補課學生，同時要求全校班主任自查是否有家委會在校外組織補課的情況。

另外，哈爾濱市第64中以教研組為單位，利用微信、視訊、電話等形式對全校教職員工進行不定時排查。據學校微信公眾號7月26日消息，經視訊排查，未發現教師存在違規補課行為。7月24日，由校長帶隊，深入學校周邊居民區、商舖等地進行實地走訪排查，也未發現辦班等違規補課行為。

湖北蘄春縣教育局稱，為了有效遏制在職教師違規補課的行為，縣教育局特設立舉報電話，歡迎家長朋友和社會各界人士對在職教師違規辦班或參與社會機構補課的行為進行監督和舉報。一經查實，縣教育局將對首告實名舉報人獎勵10000元人民幣，並對參與有償補課的教師從嚴追責，從重處理。

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