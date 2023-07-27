　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李孟居「台諜案」刑滿釋放滿兩年　終於獲准離開中國大陸

▲李孟居遭深圳國安逮捕照片曝光。（圖／翻攝央視）

▲李孟居在深圳被捕的畫面。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

台商李孟居遭中國大陸控為「台諜」，判刑1年10個月以及2年的「剝奪政治權利」附加刑，導致他獲釋後仍滯留大陸，無法離境。李孟居24日終於搭上離開大陸的班機，抵達了日本東京，並在接受外媒訪問時表示，自己這3年、5年應該不太會再去大陸了，「我們以前真的太天真。」

李孟居2019年8月「反送中」期間從香港入境深圳，不久後便與親友失聯，遭大陸官方指控「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，並進一步被以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」拘捕。

李孟居最終被判刑1年10個月以及2年的「剝奪政治權利」附加刑。這導致李孟居2021年刑滿獲釋之後，仍被迫滯留大陸，沒辦法離境。

根據外媒BBC報導，時隔近4年，李孟居終於在7月24日離開中國大陸，抵達日本東京。他受訪時表示，認識他的人都知道，他幾乎沒有講過一些政治議題，因為他是生意人，「因為這件事情，才發現這個國家跟我們之前印象是完全不一樣的。」

▼大陸官媒播出李孟居認罪、悔過畫面。（圖／翻攝央視）

▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

李孟居因「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」被判刑，被控的行為就是拍攝了武警的車隊。他說，那個停車的地點大概離我住的旅館50公尺而已，我就是一個好奇的路人、差旅客，拿手機起來好奇拍了幾張，「如果真的是國家秘密的話，怎麼會在旅館就可以拍得到，這樣就扣個帽子，變成台灣間諜。」

中國大陸官媒《央視》曾播出李孟居認罪、悔過的影片。對此，李孟居受訪時坦言，他感到很無奈，但是為了早點出去，只好認罪，「讓自己早點出去才是最重要的，其他什麼尊嚴先擺在一邊。」

更令李孟居難受的是，好不容易刑滿獲釋之後，他卻因為還有2年的「剝奪政治權利」附加刑，沒有辦法離開中國大陸，也沒有辦法返回台灣。他說，當下非常傻眼，竟然還有2年，只好開始在大陸旅行，造訪了超過100個城市。

2年期滿之後，李孟居終於搭上離開中國大陸的班機，但為了避免敏感，第一站選擇的是日本東京。李孟居強調，自己這3年、5年應該不太會再去大陸了，「我們以前真的太天真，就是一般台商的心態，覺得大陸市場很大，只要不談正事大概也不會怎麼樣。」

ET快訊
快訊／淡水血案！　妻尖叫逃出家滿臉血倒路邊
快訊／明5縣市「仍達颱風假標準」！
球星網愛正妹被偷拍！　被標註全名上網販售
快訊／金控公司遭重罰千萬！　理專A走客戶4381萬
BLACKPINK聯名瘋搶！　男星狂掃「店內全買光」驚人花費
高雄男要放颱風假　主管不准嗆：公司要你幹嘛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢啟動「隨手拍」活動　兩岸青年交流回到歡樂學生時光

俄國防部長訪北韓　金正恩親自介紹「新型武器裝備」

25歲女拍片控訴遭「知名主持人」跟蹤性侵！男方：根本不認識

怪男夏天穿羽絨衣「騎車碰瓷」　警：團夥作案分工明確

李孟居「台諜案」刑滿釋放滿兩年　終於獲准離開中國大陸

河南90後女公車司機爆紅　穿漢服帶仙氣感

玩大擺錘暈慘…他張嘴大噴射「吐物飛雨」猛下　下方遊客臉全黑

杜蘇芮攪局　海基會台商子女夏令營提前暫停

司機目睹1歲童墜樓「伸雙臂飛撲」　孩童父母送錦旗：對他只有感恩

保證純女生臥鋪！　陸特殊拼團服務吸引千人下單

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

武漢啟動「隨手拍」活動　兩岸青年交流回到歡樂學生時光

俄國防部長訪北韓　金正恩親自介紹「新型武器裝備」

25歲女拍片控訴遭「知名主持人」跟蹤性侵！男方：根本不認識

怪男夏天穿羽絨衣「騎車碰瓷」　警：團夥作案分工明確

李孟居「台諜案」刑滿釋放滿兩年　終於獲准離開中國大陸

河南90後女公車司機爆紅　穿漢服帶仙氣感

玩大擺錘暈慘…他張嘴大噴射「吐物飛雨」猛下　下方遊客臉全黑

杜蘇芮攪局　海基會台商子女夏令營提前暫停

司機目睹1歲童墜樓「伸雙臂飛撲」　孩童父母送錦旗：對他只有感恩

保證純女生臥鋪！　陸特殊拼團服務吸引千人下單

每年逾8千人罹口腔癌！醫：超過半數患者都有「2惡習」　

胡同燒肉跟進漢堡排專門店熱潮　新品牌趕工拼8月底前開幕

陳珮騏設計丈夫仙人跳！　被婆婆抓包「超叛逆反擊」網看傻：太狂了

天使輪沉船處驚見「2公里油汙」南漂　海象惡劣除汙船無法出動

韋禮安「造人計畫」避科技冷漠　送老婆錶決定權交給她

瓦格納「移駐白俄羅斯」局勢升溫！　波蘭、烏克蘭邊境增兵

台南消友會第一辦事處　致贈慰問金及工作獎勵金肯定第一大隊

女星遇醫療事故「15年來鼻子狂倒縮」　動刀21天後她終於笑了

裹著糖衣的陷阱　自由貿易是富國利己手法

快訊／為了幾百元…夫拿剪刀猛刺頸部　妻逃出家滿臉血倒路邊

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

大陸熱門新聞

張家界又傳墜崖！警調查結果出爐

20歲絕美正妹跨欄奪冠　領獎1角度網暴動：最頂存在

女大生每月收「神秘生活費」　好心人曝光竟是他

兩岸青年文化月開幕　宋濤出席

消失的秦剛成陸外交部熱點！發言人被問到笑了

攻頂正在拍美照！她瞬間消失直墜60m懸崖

杜蘇芮奔向福建　漳州市宣布「停班3天」

看重台青就業！宋濤現身蘇州招聘會

河南90後女公車司機爆紅　穿漢服帶仙氣感

9頭身跨欄美少女大逆轉奪冠　超燃比賽片曝

司機見童墜樓「伸臂飛撲」　孩父母送錦旗：只有感恩

防曬衣是黑科技還是收割防曬焦慮　專家這樣說

KTV遭撿屍！隔天流出公廁性侵片她才驚覺急報案

大貓熊「翹腳腳」示意飼養員幫忙按摩 點頭撒嬌萌翻遊客

更多熱門

相關新聞

李明哲稱被綁架　國台辦回應

李明哲稱被綁架　國台辦回應

台灣NGO工作者李明哲10日表示，李孟居的家屬要求政府不要介入、不要張揚，「真正的救援行動從來都只有高調救援，才會讓獨裁政府有所忌憚」。對此，國台辦今（11）日回應，李明哲被判罪有充分的事實依據，有關方面依法保障他的合法權益，他的一方之詞不值一評。

李明哲：高調救援才會讓獨裁政府有所忌憚

李明哲：高調救援才會讓獨裁政府有所忌憚

李孟居刑滿滯陸　陸委會：顧及家屬意願不評論

李孟居刑滿滯陸　陸委會：顧及家屬意願不評論

李孟居出獄無法回台　國台辦回應

李孟居出獄無法回台　國台辦回應

譚兵讀武／兩岸最早間諜戰

譚兵讀武／兩岸最早間諜戰

關鍵字：

李孟居台商.台諜

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面