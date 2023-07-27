李孟居「台諜案」刑滿釋放滿兩年　終於獲准離開中國大陸

▲李孟居在深圳被捕的畫面。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

台商李孟居遭中國大陸控為「台諜」，判刑1年10個月以及2年的「剝奪政治權利」附加刑，導致他獲釋後仍滯留大陸，無法離境。李孟居24日終於搭上離開大陸的班機，抵達了日本東京，並在接受外媒訪問時表示，自己這3年、5年應該不太會再去大陸了，「我們以前真的太天真。」

李孟居2019年8月「反送中」期間從香港入境深圳，不久後便與親友失聯，遭大陸官方指控「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，並進一步被以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」拘捕。

李孟居最終被判刑1年10個月以及2年的「剝奪政治權利」附加刑。這導致李孟居2021年刑滿獲釋之後，仍被迫滯留大陸，沒辦法離境。

根據外媒BBC報導，時隔近4年，李孟居終於在7月24日離開中國大陸，抵達日本東京。他受訪時表示，認識他的人都知道，他幾乎沒有講過一些政治議題，因為他是生意人，「因為這件事情，才發現這個國家跟我們之前印象是完全不一樣的。」

▼大陸官媒播出李孟居認罪、悔過畫面。（圖／翻攝央視）



李孟居因「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」被判刑，被控的行為就是拍攝了武警的車隊。他說，那個停車的地點大概離我住的旅館50公尺而已，我就是一個好奇的路人、差旅客，拿手機起來好奇拍了幾張，「如果真的是國家秘密的話，怎麼會在旅館就可以拍得到，這樣就扣個帽子，變成台灣間諜。」

中國大陸官媒《央視》曾播出李孟居認罪、悔過的影片。對此，李孟居受訪時坦言，他感到很無奈，但是為了早點出去，只好認罪，「讓自己早點出去才是最重要的，其他什麼尊嚴先擺在一邊。」

更令李孟居難受的是，好不容易刑滿獲釋之後，他卻因為還有2年的「剝奪政治權利」附加刑，沒有辦法離開中國大陸，也沒有辦法返回台灣。他說，當下非常傻眼，竟然還有2年，只好開始在大陸旅行，造訪了超過100個城市。

2年期滿之後，李孟居終於搭上離開中國大陸的班機，但為了避免敏感，第一站選擇的是日本東京。李孟居強調，自己這3年、5年應該不太會再去大陸了，「我們以前真的太天真，就是一般台商的心態，覺得大陸市場很大，只要不談正事大概也不會怎麼樣。」