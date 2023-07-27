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「殺了1個孩子只判9年」柔道教練判刑定讞　7歲童雙親悲痛發聲

▲▼ 。（圖／資料照）

▲何聰樂遭最高法院判刑9年徒刑定讞。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區7歲黃姓男童2021年遭柔道教練何聰樂重摔致死案，最高法院27日駁回檢、辯上訴，維持何男9年徒刑定讞。對此，黃童雙親得知消息，黃父悲憤表示法院的作法是「別人的囝仔死未了」，不滿何僅被判刑9年；黃母認為判刑太輕，非常失望、難過，這起事故是她一輩子的痛。

何聰樂（70歲）未領有柔道教練證，2015年起擔任台中市柔道館義務教練，2021年4月21日，何男對黃童輪番施展過肩摔、丟體、拋摔與壓制等招式，重摔黃童20多次，造成黃童腦部嚴重受創昏迷，送醫搶救70天不治死亡。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲黃童遭何聰樂重摔20多次，腦部嚴重受損，送醫搶救70天不幸宣告不治。（圖／資料照）

一審、二審依「成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪」將何男判處9年徒刑，今日最高法院再駁回雙方上訴，何判刑9年定讞。

黃父獲悉消息，表示何聰樂殺了1個孩子，法院竟只判刑9年，法院的作法是「別人的囝仔死未了」，若是何的孩子死了，他自己做何感想。

黃母說，聽到最高法院判決結果「非常失望、非常難過」，孩子離世是她一輩子的痛，雖有提出民事賠償，但人命不能用金錢來換算，就算判賠，也換不回孩子了。民事部分仍在審理中。

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