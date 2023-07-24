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前台北縣議員蔡憲輝涉貪纏訟19年　判刑3年8月定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高法院將蔡憲輝判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北縣議員蔡憲輝，在27年前將當時的「台北縣議員用牋」，賤賣給廠商，由廠商藉此詐騙台北縣政府相關統籌分配款，在19年前被檢方提起公訴。案件纏訟近20年，最高法院採信高院更四審見解，將蔡憲輝判處有期徒刑3年8月定讞。

本案判決指出，台北縣議員補助款的目的在於透過議員的建議，使補助款能分配給地方上有實際需要的學校、里辦公處及社團等，以彌補縣府無法全面補助的不足。議員提出建議的方式，就是使用「台北縣議員用牋」單，填入內容後，交給縣府規劃統籌分配款。

蔡憲輝為台北縣第12、13屆的議員，在1996年間將空白的牋單賤賣給林姓廠商，由廠商填具牋單後，向台北縣政府建議應補助縣內各受補助學校或相關單位的工程款，詐騙統籌分配款、地方建設經費補助款數百萬元。檢方偵查終結後，依《貪污治罪條例》的「利用職務詐取財物罪」起訴。

蔡憲輝一二審均遭判刑8年，認定的犯罪所得高達574萬餘元。但案件經最高法院多次撤銷發回，一直到了2022年的高等法院更四審，改認定他犯罪所得45萬元，並依照《刑事妥速審判法》規定減刑，最後判刑3年8月、褫奪公權3年，並沒收犯罪所得。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

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