外語學院高材生當起「測芒師」　廣西芒果銷售漲5倍有秘密

▲廣西芒果銷量漲5倍，催生「測芒師」等新興職業。（圖／翻攝微博，同下）

實習記者高語璠／綜合報導

廣西芒果近年來的銷售量連年上漲，今年更是上漲了5倍。蒸蒸日上的芒果產業也催生「測芒師」等新興職業，主要職責是對芒果的農藥殘留進行檢測及分析，以確保芒果的質量和安全。

據《澎湃新聞》報導，廣西百色市是全國重要芒果生產基地，2022年百色芒果種植面積與產量均佔全國近3成，綜合產值達134億元人民幣（約567億元新台幣）。為拓展芒果的銷售市場，自2021年起，百色茫芒樂農業發展有限公司借助零售平台美團的力量，將芒果銷售到全國，打響品牌知名度的同時，也進一步提升了銷量。

芒果產銷標準化也催生了「測芒師」等新興職業，在茫茫樂農業發展有限公司裡，「測芒師」的質檢、分揀隊伍已有200餘人，龐大而系統的團隊為消費者良好的購物體驗護航。

95後的黃潔從廣西外國語學院畢業後，返回家鄉，成為農藥殘留物檢測員，他的主要職責是對芒果中的農藥殘留進行檢測及分析，以確保芒果的質量和安全。

黃潔說，家鄉有很多鼓勵青年回鄉就業的好政策，恰好她也想返鄉發展，能留在父母身邊的同時也能幫助鄉親們，也算實現我的夢想，就這樣她一頭栽進果園的實驗室裡，在日復一日的檢測，一份接一份的檢測報告中，為百色芒果質量安全、消費者的食品安全奉獻著自己的熱情。

百色市永樂鎮鎮長李星黨表示，新業態新模式有助於將實體經濟與互聯網深度融合，在促消費、擴內需的同時，推動農業升級、農業發展和農民增收，為鄉村振興戰略的全面實施提供了新動能。