▲▼ 嘉義縣敬老愛心卡搭台鐵，每月享1000點折抵 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣敬老卡、愛心卡7月起可在臺鐵使用，嘉義縣社會局重新整理票卡使用問題，協助民眾了解使用方式。觀光列車、團體列車、普悠瑪列車、太魯閣列車、新自強3000型列車及其他臺鐵指定列車不可搭乘，其餘車種可自由使用。





社會局指出，嘉義縣敬老卡、愛心卡屬電子票證，65歲以上老人及身心障礙者可至各鄉鎮市公所申辦，搭乘本縣公車、客運、臺鐵時可享乘車優惠。票卡包含縣府提供的乘車點數，點數用罄將自動以卡片內電子錢包付款，電子錢包需自行儲值才能使用。





一般地區民眾每月有1,000點，偏遠地區民眾（阿里山鄉及大埔鄉）每月1,200點。(1點=1元)。月點數未用盡時不會累計至次月，點數於次月第一次乘車刷卡時自動回填1000點(偏遠地區1200點)。



民眾搭乘台鐵時，進站或出站須為嘉義縣市各火車站(大林、民雄、嘉北、嘉義、水上、南靖)才可使用點數補助，車資除了享半價，單趟最高可扣抵200點。

社會局提醒，使用敬老卡、愛心卡時，臺鐵進出站時須走「地方社福卡專用通道」，才能成功扣抵點數，臺鐵各站提供查詢點數服務，旅客可於乘車前請站務人員協助查詢。