嘉義縣敬老、愛心卡7月可搭乘台鐵　每月再享交通點數1000點

▲▼ 嘉義縣敬老、愛心卡擬七月開放搭乘台鐵! 每月享交通點數1000點 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

縣政府每年編列新臺幣1336萬元，補助65歲以上長者及身心障礙者搭乘大眾運輸，今年增加敬老卡、愛心卡使用範圍，預計7月開放搭乘臺鐵，鼓勵鄉親多多出門使用。

社會局指出，在嘉義縣內持敬老卡、愛心卡每月補助1000點；偏遠地區(阿里山鄉、大埔鄉)每月補助1200點(1點等於1元)，可持點數搭乘本縣公車、客運及新營客運、阿里山客運、興南客運、國光市區電動公車、各鄉鎮幸福巴士/幸福小黃。



本次將嘉義縣敬老卡、愛心卡補助擴及臺鐵，鼓勵民眾乘坐長途交通運輸。目前正與臺鐵簽約，預計7月起持愛心卡、敬老卡的嘉義縣民可從大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站、南靖站上車，前往外縣市或從外縣市搭回前述六站，都可以使用點數付車資。單趟最高可扣抵200點，會優先由補助點數扣抵，超出點數上限的金額由電子錢包(自行儲值金)支付。

持敬老卡、愛心卡的民眾應走臺鐵「專用通道」，完成進站刷卡、出站刷卡就能成功扣抵點數。目前進出火車站月台的刷卡設備由臺鐵陸續建置，第一階段啟用的縣市有臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣，其餘未完成設置的車站暫時無法使用優惠，搭乘規定以臺鐵公布為主。

敬老卡、愛心卡正式與台鐵合作後，民眾搭乘自強號及莒光號(無劃位)、區間車、區間快車皆享有單趟次最高200元折抵。不可在觀光列車、團體列車、普悠瑪列車、太魯閣列車、新自強3000型列車使用，嘉義縣政府與臺鐵簽約完成後，將盡速公告確切實施日期。