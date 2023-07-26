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杜蘇芮雨彈恐灌高雄山區！458人急撤離下山　桃源區土石流警戒

▲▼杜蘇芮雨彈恐灌高雄山區！458人急撤離下山，桃源區土石流警戒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲杜蘇芮逼近！高雄山區持續撤離居民下山避難。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

杜蘇芮颱風暴風圈今（26）日下午已觸陸，由於高雄山區雨量預估最高可達300mm，達到停班課標準，高市府也緊急宣布桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區等五行政區今晚6點起停止上班上課。針對山區居民部分，截至下午3點已撤離458人，各原區也將繼續進行保全戶勸導撤離。

高市府指出，今日高雄市降雨預測，山區最高可達300mm，雨量已達停班課標準。考量桃源區目前已進入「土石流黃色警戒」，且那瑪夏區晚間6點後台29線將採預警式封路，為使山區民眾可及早進行疏散撤離及準備各項應變作為，市府宣布桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區等五行政區今晚6點起停止上班及上課。

▲▼杜蘇芮雨彈恐灌高雄山區！458人急撤離下山，桃源區土石流警戒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國軍第四作戰區派遣官兵前往高雄市六龜、衫林及茂林等地區，協助地方政府實施預防性撤離工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼杜蘇芮雨彈恐灌高雄山區！458人急撤離下山，桃源區土石流警戒。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據高雄市原民會統計，截至下午3點，桃源區8個里已撤離人數282人（含洗腎病患28人）、那瑪夏區3個里撤離24人（含洗腎病患20人、臨產婦2人）、茂林區3個里撤離152人（含洗腎病患18人、臨產婦3人），目前針對各原區也繼續進行保全戶勸導撤離。

國軍第四作戰區配合地方防救災任務需要，也陸續派遣官兵前往高雄市六龜、衫林及茂林等地區，協助地方政府實施預防性撤離工作。許多民眾看到身著迷彩服的官兵，紛紛舉起大拇指，並對國軍第一時間趕來協助撤離表達感謝。第四作戰區表示，守護家園是國軍一直以來不變的信念，未來將持續配合地方政府需求，執行災防任務。

高市府表示，市府已掌握有山區3195位左右的保全對象，並完成相關安置所的準備。至於颱風假部分，今日除5行政區外，其餘地區照常上班、照常上課；明日上班上課情形今晚間公布。

▲▼杜蘇芮逼近！高雄山區優先撤離141特殊病患，洗腎婦帶家當躲颱風。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼山區特殊病患已優先撤離下山，洗腎患者帶家當前往安置點。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼杜蘇芮逼近！高雄山區優先撤離141特殊病患，洗腎婦帶家當躲颱風。（圖／記者賴文萱翻攝）

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