女墜大肚溪失蹤3天！　「橡皮艇+空拍機」警消湍急溪水中持續搜索

▲消防局與彰化縣救難協會搜救失聯婦人。（圖／翻攝自彰化縣救難協會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名57歲婦人23日深夜，不明原因從彰化縣與台中市交界處的大度橋墜落大肚溪中，警消據報後立即出動大批人員前往救援，今天進入第3天，直到今（26）日下午仍無所獲，失聯至今已經65小時。如今杜蘇芮颱風來襲，深怕大雨一來溪水暴漲，彰化縣消防局不放棄仍持續搜救中。

▲消防局與彰化縣救難協會搜救失聯婦人。（圖／翻攝自彰化縣救難協會）

這起水溺案件發生在23日深夜11時許，路人發現一名女子不明原因墜橋，消防局立即出動救援，並針對落水點周圍區域長300公尺、寬50米來回搜尋，但遲遲未果，經向家屬說明夜間視線不良後暫停搜索。

▲彰化縣消防局連夜搜救失聯婦人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

24日再與彰化縣救難協會派出搜救人員前往搜尋，由第一大隊與彰化、東區、和美、伸港消防分隊，實施落水點水域搜索，由於大肚溪水流湍急，消防人員加大搜尋範圍，並動用空拍機搜尋、派出橡皮艇，由消防員乘艇在大肚溪河面上來回搜救。

▲彰化縣消防局連夜搜救失聯婦人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

婦人失聯今天進入第3天，時間經過65小時，消防員下水搜救儘管已筋疲力盡，但仍不放棄希望，大家期盼在杜蘇芮颱風大雨來襲前傳來找到婦人的好消息，至於墜落的發生原因有待調查釐清。

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