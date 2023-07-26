【廣編】寶島眼鏡 X 台灣設計師聯名系列　讓你JUST BE YOURSELF！更愛地球 !

▲寶島眼鏡 X 台灣設計師聯名系列，整付配到好$1980元起。

圖、文／寶島眼鏡提供

寶島眼鏡攜手KINGJUN、包大山、小高潮色計和馬來貘4位風格迥異的台灣人氣設計師，讓眼鏡不只是單純的時尚配件，昇華為個性表達的最強單品！

搞怪可愛的KINGJUN用天線造型鏡框設計釋放玩心！以溫暖童趣風格深受喜愛的包大山，主打款嵌入療癒系代表的熊超人鑄件。多組鏡框磁鐵附加墨鏡片，隨心變換風格！馬來貘主打款以飛官款式融合馬來貘圖樣！

此次聯名也特別推出了選用植物提煉製成的環保膠框系列，及環保購物袋、再生筆記本，落實友善環境的理念。

台灣設計師聯名系列整付配到好只要1980元起，買就送地球好朋友組（含專屬配件組及環保購物袋、再生筆記本），還能以優惠活動價459元入手獨家聯名側背包、1999元帶走超音波清洗機，為日常注入風格！憑學生證還能免費升級濾藍光 （價值$1,000），下載APP升級鏡片現折500元，讓你的獨樹一格，輕鬆展現！

寶島眼鏡推出「你配鏡，我捐1%營收當培育獎金」計畫，以扶持台灣文創產業與台灣下一代的創作軟實力為目的，讓更多元的創意風格，能在未來躍上大家的視界！

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