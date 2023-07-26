有機會放假了　「陸警警戒區」將擴大！颱風暴風圈午後觸陸

▲颱風持續靠近，東半部降雨劇烈。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮正緩慢北上，東半部、恆春半島今日雨勢越晚會越劇烈，中央氣象局表示，因颱風持續靠近，今日連中南部、澎湖都會陸續被納入陸上警戒的區域，明天連南部地區都要嚴防大雨發生，屆時若風力或雨量預測達標，地方政府將視情況決定是否放颱風假。

氣象局預報員劉宇其表示，颱風目前位於台灣南方310公里海面上，因過去在呂宋島北部打轉，強度已略為減弱，暴風半徑從300公里減小到280公里，持續往西北方向移動，今日下午暴風圈將逐漸構到台灣陸地，中南部及澎湖也會陸續被納入陸警警戒範圍，明日會移動到台灣西南方的海面。

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▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局發布風雨預測。（圖／氣象局）※點圖可放大

今日東半部、恆春半島、西半部山區雨勢明顯，且越晚降雨會越為劇烈，西半部平地有零星陣雨。未來24小時雨勢最猛烈的範圍包括花蓮、台東、宜蘭山區、屏東山區，將會出現大豪雨等級降雨，宜蘭、新北山區、西半部部分山區也會有豪雨發生。

明日颱風更靠近，南部地區的風雨將會增強，澎湖、金門則是明日下半天到周五因颱風而天氣轉差。另目前台東大武已有十級陣風，恆春半島也出現九級陣風，未來台東、恆春半島風雨持續增強，將會有十級陣風，北部、金馬地區風勢也會增強，金門有十級風，北部、馬祖有九級風，大台北市區會有較大陣風。

▲中南部、澎湖今日將被納入陸上颱風警報警戒區。（圖／氣象局）

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。





▲▼氣象局發布未來風力預測。（圖／氣象局）※點圖可放大

▲▼氣象局發布未來風力預測。（圖／氣象局）※點圖可放大