史上最狂！超商首度開賣遊艇「每台130萬元起」　免費送駕訓學費

▲萊爾富宣布開賣「百萬遊艇」。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／台北報導

太狂！就有超商首度開賣「百萬遊艇」，每台售價130萬元起，內容包含鋁合金遊艇、遊艇專用拖車、遊艇保險及安全配備等一應俱全，且還可再加碼享預購優惠，像是「每船一人駕訓學費」、「超商1萬元禮券」。

萊爾富首度跨界攜手科建鋁船，於中秋預購專刊開賣「百萬遊艇」，直接刷新萊爾富預購專刊販售商品史上最高金額紀錄，客製化遊艇預約專案優惠價130萬元起，內容包含全球首見一體成型的鋁合金遊艇、90馬力船外機、遊艇專用拖車、遊艇船牌申請、拖車牌申請、無線電配備、遊艇保險以及安全配備。

即日起至萊爾富預約購船還可再享4大預購優惠，分別為「船外機標配90HP免費升級115HP」、「每船一人駕訓學費」、「優惠5萬元船廠購物金」與「萊爾富禮券1萬元」。

▲7-11「迪士尼100周年限量福袋」共有7款超萌設計。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

另外，7-11慶祝「全鄉全店 全天服務」里程碑達成，7-11門市開賣「迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋」，福袋設計以米奇、熊抱哥、奇奇蒂蒂、史迪奇、小熊維尼、小美人魚及三眼怪共7大角色，結合台灣北、中、南、東、離島特色風景圖，打造冰霸杯、兩用文青袋、多功能托特包及抗UV晴雨傘。

▲多功能托特包（左）有米奇款、奇奇蒂蒂款、小熊維尼款及三眼怪款；兩用文青袋（右）有熊抱哥款，史迪奇款及小美人魚款。



▲多功能托特包搭配冰霸杯，兩用文青袋子搭配抗UV晴雨傘。



▲福袋內除了有周邊、餅乾、飲料、糖果等商品之外，還有送品牌優惠券、刮刮卡。

福袋裡除了有餅乾、飲料、糖果及濕紙巾、27張品牌優惠券等，再加碼送1張「全鄉全店刮刮卡」，頭獎祭出價值336萬元的BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅、貳獎柏金包、凱莉包以及福袋專屬獎「迪士尼100周年系列野獸國40吋白金米奇公仔」，獎項總價值超過500萬元。