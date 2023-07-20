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超商獨家「華納限量周邊」！哈利波特蠟燭、湯姆貓大存錢筒要收

▲▼7-11推出「華納經典系列快閃購」活動。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「華納經典系列快閃購」活動，超Q湯姆貓傑利鼠大存錢筒、玩偶等通通要收。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

哈利波特粉絲、湯姆貓與傑利鼠粉絲通通看過來！就有超商將推出限時限量「華納100周年經典系列周邊」，像是蝙蝠俠公仔、哈利波特香氛晶石蠟燭／飛天掃帚造型筆及湯姆貓50公分大存錢筒等超Q商品，一定要通通收藏。

為慶祝華納兄弟成立100周年，7-11攜手野獸國、犀牛盾、Blender Bottle等知名品牌推出「華納經典系列快閃購」活動，集結「湯姆貓與傑利鼠」、「哈利波特」及「蝙蝠俠」等經典角色周邊，將在7/26下午3點起至8/7止登場，只要消費即可進行加購。

「華納經典系列快閃購」首推「蝙蝠俠」系列公仔，包括首部蝙蝠俠長片電視劇<1966亞當·韋斯特版>、<1989米高·基頓版>、<黑暗騎士>、<正義聯盟>以及限量隱藏版<蝙蝠俠對超人:正義曙光>，歷年經典版本蝙蝠俠一次收藏。

▲▼7-11推出「華納經典系列快閃購」活動。（圖／7-11提供）

▲蝙蝠俠公仔還有限量隱藏版。

▲▼7-11推出「華納經典系列快閃購」活動。（圖／7-11提供）

▲哈利波特飛天掃帚造型筆、場景公仔以及香氛晶石蠟燭。

「哈利波特」系列則有飛天掃帚造型筆、場景公仔以及香氛晶石蠟燭等辦公居家周邊，其中「飛天掃帚造型筆」以精緻工藝經典重現電影中的光輪2000、光輪2001以及火閃電共3款造型；「場景公仔」則以Q版哈利波特忠實還原蛇怪對決以及魁地奇比賽場景，以及與澳洲品牌Short Story聯名帶有四大學院標誌性圖案的香氛晶石蠟燭。

超Q「湯姆貓與傑利鼠」則有高達50公分的大存錢筒、25吋玩偶、犀牛盾Clear透明手機殼以及固架MINI手機支架等；另還有Blender Bottle隨行杯，共推出Tritan環保隨行杯以及不鏽鋼保溫保冰隨行杯，每款隨行杯均附品牌限定Tritan環保材質的珍珠飲品專用吸管，設計上包括湯姆貓與傑利鼠、兔巴哥、哈利波特與蝙蝠俠，飲料控一定要有。

▲▼「麥當勞X三麗鷗」推派對抱枕。（圖／業者提供）

▲麥當勞睽違4年再度攜手三麗鷗推出系列抱枕。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞又推出三麗鷗抱枕了，這次找來最受歡迎的4個超可愛人氣角色，包括經典萌主「Hello Kitty」、軟綿「布丁狗」、粉嫩「美樂蒂」及帥氣「酷洛米」，紛紛帶著朋友強勢變身成最Q抱枕；麥當勞「麥麥萌友夏日派對抱枕」全系列限量10萬個，並開放加價購及單買，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個，售完為止，鐵粉肯定要收。

▲▼「麥當勞X三麗鷗」推派對抱枕。（圖／業者提供）

▲首波開賣超Q布丁狗、Hello Kitty。

▲▼「麥當勞X三麗鷗」推派對抱枕。（圖／業者提供）

▲第2波買得到帥氣酷洛米、粉嫩美樂蒂。

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