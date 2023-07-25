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加了滿滿厚椰奶！超商首賣「冰精品生椰厚拿鐵」　限時買1送1搶喝

▲▼7-11首度推出CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY PRIMA首度推出「冰精品生椰厚拿鐵」，限時限量下殺買1送1。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

這杯絕對要喝！就有超商精品咖啡再進化，推出全新「冰精品生椰厚拿鐵」，選用比一般椰奶口感更香濃滑順的「厚椰奶」，搭配帶有柑橘與玫瑰甜香的精品咖啡，7/26起還可享限量買1送1，等於單杯下殺只要55元，超划算，絕對要把握便宜開喝。

7-11旗下精品咖啡品牌CITY PRIMA首度推出「冰精品生椰厚拿鐵」，選用東南亞沿海30年以上老樹椰子鮮榨椰子水及椰肉調製而成的「厚椰奶」，搭配擁有柑橘與莓果甜香的衣索比亞古吉精品咖啡，入口椰香冰爽、咖啡香醇。

慶祝新品「CITY PRIMA冰精品生椰厚拿鐵」上市，7/26起至8/8止，7-11門市祭出嚐鮮價99元；OPEN POINT行動隨時取自7/26起至8/1止則祭出「買1送1」，活動期間每日限量2000組，售完為止。

▲▼麥當勞可可布朗尼冰炫風回歸。（圖／業者提供）

▲可可奶香冰淇淋還吃得到整塊可可布朗尼。（圖／麥當勞提供）

天氣熱吃冰最爽！麥當勞「可可布朗尼冰炫風」重磅回歸，經典奶香冰淇淋搭配苦甜可可粉，再放進超罪惡巧克力布朗尼，打造醇厚香濃的巧克力風味，大口吃還吃得到卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控肯定不能放過，即日起於全門市限量開賣，售完為止。

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