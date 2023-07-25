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只要15元爽吃！超商首賣「布丁雪糕」　奶香、焦糖香超濃郁

▲▼萊爾富首度開賣「布丁風味雪糕」。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出首支自有品牌冰品「布丁風味雪糕」。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

布丁控快看過來！就有超商開賣首支自有品牌最新「布丁風味雪糕」，咬下會爆出超濃郁的奶香與焦糖香，且只要銅板價30元，今（25）日還有最後買2送2的機會，等於單支下殺15元，超級便宜，布丁控絕對不能錯過。

萊爾富推出首支自有品牌冰品「布丁風味雪糕」，只要30元，布丁風味雪糕充滿濃郁的奶香與焦糖香，吃起來不僅口味療癒，口感更是香甜滑順。

萊爾富今（25）日還有最後折扣機會，民眾只要憑水費、電費等帳單至萊爾富完成繳費，即可獲得1張Hi省優惠券，憑券可享指定冰品同價格買2送2，品項包含布丁風味雪糕、杜老爺系列雙倍巧克力甜筒和福爾摩沙木瓜牛奶雪糕 ，提醒Hi省優惠券最晚須於112年7月28日完成兌換。

▲▼7-11開賣泰奶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

▲這支「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」吃起來是非常濃郁的泰奶香、微甜不膩。（圖／記者周姈姈攝）

7-11則在限定門市開賣「泰奶霜淇淋」，這款口味與米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」攜手合作，由主廚指導監製推出獨家「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底帶出泰奶道地濃郁清香，即日起可享嚐鮮價49元。

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