超商獨家開賣！超清爽「鳳梨冰淇淋」來了　還吃得到果肉

▲7-11獨家販售季節限定「LOTTE爽冰淇淋－冷凍鳳梨」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就是要吃冰！就有超商獨家開賣超清爽「鳳梨冰淇淋」，冰淇淋裡不僅加了酸酸甜甜的鳳梨汁，還能吃得到鳳梨果肉，口感超有層次；同步還有「泰奶霜淇淋」，於超商限定門市販售，即日起還可享嚐鮮價49元。

7-11獨家販售季節限定「LOTTE爽冰淇淋－冷凍鳳梨」，添加7%鳳梨汁與鳳梨果肉，每一口都清爽又療癒，且即日起至8/8止還可搭配「冰品嘉年華」優惠，指定冰品可享任選第2件6折。

▲「LOTTE爽冰淇淋－冷凍鳳梨」吃得到果肉。



另外，7-11也於限定門市開賣「泰奶霜淇淋」，這款口味與米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」攜手合作，由主廚指導監製推出獨家「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底帶出泰奶道地濃郁清香，即日起可享嚐鮮價49元。

▲這支「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」吃起來是非常濃郁的泰奶香、微甜不膩。



▲可可奶香冰淇淋還吃得到整塊可可布朗尼。（圖／麥當勞提供）

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」也重磅回歸，經典奶香冰淇淋搭配苦甜可可粉，再放進超罪惡巧克力布朗尼，打造醇厚香濃的巧克力風味，大口吃還吃得到卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控肯定不能放過，即日起於全門市限量開賣，售完為止。