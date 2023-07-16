她無懼冥婚傳說撿了路邊紅包！打開驚見10萬現金...失主喝掛弄丟

▲台中一名黃女遺失10萬紅包，另名劉女在路邊發現，趕緊拾起拿去派出所。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名劉女6月在發現路邊有一個厚厚的紅包袋，裡頭裝滿現金，雖然想起民間信仰中「冥婚紅包」一事，但怕失主有急需，趕緊撿起送到派出所。員警一算，裡頭竟有10萬現金，經查失主是一名70歲黃女，弄丟當下喝醉了倒臥路邊，還被員警載送回家，黃女苦尋紅包多日，終於找到，也說這筆錢是要發給工人的工資。

民間信仰習俗中，路邊的紅包可能是求冥婚、轉嫁厄運用途。一名44歲劉女6月17日帶著小孩行經東區時，發現路邊有個厚厚的紅包，因為擔心失主急需巨款，顧不得民俗禁忌，同時也為了做良好身教，帶著孩子把紅包拾起後，馬上送去第三警分局立德派出所，2名員警在所內點鈔，發現裡頭正好是10萬元整。

▲黃女表示，這筆錢是用來支付給工人的工資。（示意圖／記者邱顯燁攝）



員警受理後，馬上查詢是否有民眾通報遺失，且調閱尋獲地附近監視器。經查，鎖定一名70歲的黃姓婦人，該名黃女在當天與朋友到KTV飲酒作樂，回程卻不勝酒力路倒，還是民眾報案，由員警送她回家，不料黃女隔天清醒後，發現紅包不見了，苦尋多日仍無果，正想要去報案時，員警便找上門，通知她前往領回。

▲黃弄丟大筆款項後，苦尋多日無果，正準備報警時，警方便通知她前往領回。（圖／記者許權毅翻攝）



黃女領回時透露，這筆錢是為了支付其他工人的工資，原本以為是友人協助保管，卻一直都找不到，所幸有善拾獲者、員警幫忙，才找回10萬元。警方呼籲，對於自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務。