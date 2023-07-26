杜蘇芮來襲！彰化農民忙搶收　韭菜青蔥狂漲四成...飆破百元　

▲彰化農民忙著搶收蔬果。（圖／鐘翊禹提供）

記者唐詠絮／彰化報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台灣已進入暴風圈範圍，雖然彰化有護國神山保護，但農民們依然不敢大意，忙著搶收蔬果，依據溪湖果菜市場交易量，昨天破百噸來到最高峰，今天仍有84公噸，總經理徐鉦傑表示，菜價比上周漲幅2成，韭菜、青蔥每公斤連日飆破百元大關，漲幅高達4成，其他像是根莖類，價格較不受到影響。

果菜公司人員指出，進入夏天後彰化氣溫飆升，再加上連日以來午後雷陣雨，蔬菜生長、或是要栽培管理作業較為困難，蔬菜量原本就比較少，再加上承銷商需求意願高，價格就會上漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化農民忙著搶收蔬果。（圖／鐘翊禹提供）

徐鉦傑表示，這幾天農民趕在颱風來襲前搶收蔬菜，昨天交易量有104公噸，今天又下滑到83公噸，在消費者及農民預期心理下，當然交易量自然就會增高，價格也會跟著翻漲，平均價格從一周前每公斤22.5元到今天已經上漲27.9元，漲幅大約2成，韭菜、青蔥漲幅最高。

▲彰化農民忙著搶收蔬果。（圖／鐘翊禹提供）

彰化縣大禹果菜生產合作社理事主席鐘翊禹，他說農民都是靠天吃飯，不論是葉菜類或是瓜果類，最害怕的就是刮風下雨，這幾天得知颱風會到，他自己也忙著搶收，今天農民差不多都搶收完成，尤其蔥、韭菜及小白菜、青江菜等等都已經漲5元，彰化北斗有全台香菜產地，這2天也忙著搶收，價格也是連連漲。

▲彰化溪湖果菜公司今天交易行情。（圖／翻攝自溪湖果菜公司）