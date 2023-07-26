陳佩琪嗆「夫妻間的互動礙到妳？」　吳欣岱反擊：是一種平衡報導

▲台灣基進北市黨部主委吳欣岱。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲的妻子陳佩琪不滿台灣基進北市黨部主委吳欣岱於節目上酸柯文哲不用泡奶粉、換尿布，反嗆「我們夫妻間這樣的互動，礙到妳什麼事？」。對此，吳欣岱列出柯文哲過去的爭議發言，認為族繁不及備載，「哪有只讓你們講別人私事，別人評論了你就說這是家務事的道理？」

陳佩琪表示，自己閒來無事看到吳欣岱評論的影片，「我是兒科醫師，我喜歡小孩，小孩出生後，自己泡牛奶， 親自幫小孩換尿布，從不假手他人，因為我自認做的比別人好，假使有需要先生幫忙的地方，會請他幫忙拿著泡好的奶瓶，在一旁候著， 等我抱小孩過來，我們夫妻間這樣的互動，礙到別人什麼事了？醫生不好好當，整天拿通告費， 上節目消費我們夫妻？」

吳欣岱事後則反嗆，陳佩琪為何不跟柯文哲說，別人要不要化妝上街、30歲女性要不要結婚、女醫師做到CR還沒結婚、漂亮的女生要坐櫃檯還是當市長、林志玲有沒有嫁人懷孕有沒有退出比賽，都不干他的事？「哪有只讓你們講別人私事，別人評論了你就說這是家務事的道理？」

吳欣岱說，一個公眾人物的私領域已經被刻意拿來當作「樣本」宣傳，當他一再在媒體上渲染「自己在家裡多罩得住」，甚至都到了支持者會喊「娶妻當娶陳佩琪」的口號的程度了，客觀地說出大多數職業婦女並不喜歡這樣的家庭分工模式，並不算抹黑或是「評論你的家務事」，頂多是一種平衡報導而已，甚至說句真心話，她對陳佩琪是很敬佩的，這種生活很難有人能做到。

吳欣岱也認為，一個要選總統的人，性平觀念如此有問題，大辣辣地張揚著傳統的父權觀念渲染厭女氛圍。除了自己從不正面反省以外，周圍的手下、朋友、媽媽、總幹事、老婆一一出來護航，但卻是越辯越慘、越護航越明顯。