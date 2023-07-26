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杜蘇芮加速北上！今走向很關鍵　影響較大路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

杜蘇芮今將加速北上！氣象專家賈新興提醒，今天（26日）要特別注意杜蘇芮颱風往北的角度和速度，若是往西北方向比較多，颱風中心離南部比較遠；若先往北再往西北，颱風中心就比較靠近南部，風的影響會比較明顯。

▼杜蘇芮今往北角度很關鍵。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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▼杜蘇芮來勢洶洶。（圖／翻攝tropicaltidbits）

（圖／翻攝tropicaltidbits）

賈新興說，花蓮、台東及嘉義以南今天傍晚至周四影響最顯著，颱風過後無「颱風尾」，也就是不會引進西南氣流，中南部朋友不用擔心，之後轉「西北雨」午後雷陣雨的天氣。

賈新興指出，杜蘇芮颱風後面有一個熱帶擾動91W，周四、周五成颱機率高，有機會變成今年第6號颱風，目前預測往琉球靠近，後續要注意路徑。

中央氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，杜蘇芮最近幾小時滿靠近呂宋島地形，強度被地形破壞，原地稍微打轉、速度稍減慢，未來6-12小時會逐漸加速、回歸原本速度，朝台灣西南部沿海前進，預估今天下午暴風圈會觸陸。

廖經翔提到，今天到周五颱風影響，今日東半部、恆春半島可能有大雨或豪雨，大台北、南部和中部以北山區雨勢可能較明顯，其他地區也有降雨；周四南部、東半部雨勢較明顯，全台有大雨或豪雨機率，其中花東、南部山區可能有大豪雨；周五白天颱風登陸中國大陸，全台也有降雨機率，以中南部雨勢較大，但逐漸趨緩。

▼杜蘇芮最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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