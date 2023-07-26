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杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大　「先鋒水彈」發威狂轟時雨量40mm

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

記者許力方／台北報導

5號中颱「杜蘇芮」（Doksori）轉彎北上，中央氣象局昨（25日）夜持續發布海陸警報，颱風暴風圈已逐漸進入台灣南端近海，並西北西轉西北方向移動，今、明兩天颱風將沿著台灣西南方近海北上，因此海上陸上警報範圍陸續增加，目前有一道非常強的對流接近，已在蘭嶼造成時雨量40毫米的短延時強降雨，之後將移入花東陸地，慎防瞬間大雨。

氣象預報員羅雅尹指出，明天受颱風外圍環流影響，地風力逐漸增強，蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新竹以北、台東、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，台灣各沿海及金馬澎有長浪發生機率，東半部及恆春半島浪高有機會來到6公尺以上。氣象局已經針對8縣市發布陸上強風特報。

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

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▲▼杜蘇芮颱風。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

雨勢部分，羅雅尹表示，隨著颱風靠近，雨勢將會越來越明顯，尤其昨夜颱風外圍環流帶來強對流，東南部有非常強的對流接近，這道對流已在蘭嶼造成短延時強降雨，時雨量達40毫米，一小時內，強對流將影響南花蓮到台東沿海陸地，嚴防瞬間大雨。北花蓮至宜蘭、大台北、恆春有陸續間歇性陣雨，伴隨較大雨勢，宜蘭山區、花東地區有局部豪大雨，東部雨勢會越來越明顯，其他也有局部降雨。

氣象局提醒，杜蘇芮中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。今、明兩天是颱風最靠近時候，颱風熱區主要在東半部、南部，以及後續的澎湖金門，需做好防颱準備，中部以北則相對影響小。

氣象局觀測，杜蘇芮仍維持中度颱風強度，昨夜11時中心位在鵝鑾鼻南南東方約340公里海面上，以時速11公里速度，向西北西轉西北移動，近中心最大風速維持每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，7級暴風半徑已經達到300公里，10級暴風半徑100公里。

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

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