心酸畫面曝！牛角燒肉員工失業　落寞寫求職履歷：要找工作了

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄起家的「捷利國際餐飲集團」旗下代理8家知名品牌，今日驚傳倒閉，讓旗下集團員工、百貨、消費者都很錯愕，甚至有員工直接在店內寫求職履歷，準備要找下一份工作。

▲「捷利國際餐飲集團」旗下餐飲品牌今日無預警停業。（圖／民眾提供）

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北高雄一家百貨商場內有3家捷利旗下餐飲，分別是牛角燒肉、邁泉豬排和胡椒廚房，今日3家店都沒有營業，門口也掛出「暫停營業 不便之處敬請見諒」的告示牌，同時Google商家也都顯示歇業，據了解，百貨也是今早才知道集團出狀況。

▲北高雄一家牛角燒肉店內，員工被目擊在寫求職履歷。（圖／民眾提供）

不過牛角燒肉店內仍有幾名店員在走動，疑似在收拾店內物品，記者前往店內，發現有幾名店員竟在填寫求職信履歷，心酸喊出：「我要找下個工作了！」

另外在用餐時段，有消費者帶著小孩本來打算吃邁泉豬排，但意外發現店家暫停營業，神情有點錯愕。民眾表示，以前就吃過，口味、服務都不錯，所以才打算再來吃，沒想到撲空了。

▲民眾要吃「邁泉豬排」意外發現沒營業。（圖／民眾提供）

▲元町家橫濱家系拉麵也停業。（圖／記者許宥孺攝）

另一家北高雄一家商場則有捷利集團旗下的「元町家橫濱家系拉麵」，今日店內並沒有店員，門口則掛出「設備調整中」的海報，據悉今日上午店長仍有到場處理事務。據了解，商場於昨晚接獲品牌通知，隔天(即今日)捷利集團旗下所有品牌將暫停營業，但未詳說明原因，僅表示「集團內部混亂」。