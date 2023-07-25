颱風來襲樹枝招牌掉落恐造成停電　台電南投區處籲民防範

▲颱風期間如遇電線掉落與外露時應立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。（圖／資料照片，台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，中央氣象局稍早已發布陸上颱風警報；台電南投區營業處提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故請多加使用APP或網路通報及查詢停復電資訊，或撥打1911客服專線。

台電南投區處表示，颱風期間經常發生樹枝或招牌遭強風吹落、破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝；如遇電線掉落與外露時，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電，如遇停水時應將家中常用如抽水馬達、飲水機等設備電源關閉，以維用電安全。

台電強調，配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，請耐心等候，台電會立即派員搶修；如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，可透過台灣電力APP或台電公司網站（https://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或南投區處（049）2350101通報電話。

▲民眾如遇停水時應將家中抽水馬達、飲水機等設備電源關閉，以維用電安全。（圖／台電南投區處提供）

台電說明，搶修復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，安排人員搶修，不過進度仍會受停電範圍、交通路況、風雨情況等因素影響，請受停電影響的民眾多加體諒。