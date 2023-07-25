研究：養成「8大生活習慣」能延壽24年　60歲才開始也有效

▲養成良好生活習慣有助延長壽命。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一份研究指出，若能在40多歲時養成8大生活習慣，包括運動、不吸菸、良好睡眠等，就能多活24年。即便是在50多歲甚至60多歲才做出微小改變，均能帶來益處。

綜合CNN、衛報報導，這份研究收集2011年至2019年的問卷調查及醫療紀錄資料，研究對象涵蓋70多萬名40歲至99歲的美國退伍軍人，團隊針對上述資料進行分析，找出哪些生活方式因素與更長壽有關。結果發現，只要在40歲時養成8大健康生活習慣，就能延壽24年，若50歲開始則能多活21年，如果60歲才養成這些習慣，仍會增加近18年的壽命。

這些神奇的健康習慣到底是什麼？以下依據從最有效的生活習慣排序。

一、運動

專家表示，與不運動的人相比，有運動習慣的人，死亡風險降低46％。較長壽者平均每周會做7.5代謝當量的運動。

二、不沉迷使用類鴉片類藥物

研究發現，不沉迷類鴉片藥物能降低38％早逝風險。

三、不吸菸

研究發現，從不吸菸可使死亡風險降低29％。

四、壓力管理

研究發現，壓力管理降低22％早逝風險。

五、以蔬食為主的飲食

研究發現，若飲食以蔬食為主，可使壽命延長21％。但這並不代表必須要是素食或純素主義者，遵循健康、以蔬食為主的飲食，例如全穀物及綠葉蔬菜的地中海飲食才是關鍵。

六、避免暴飲

暴飲指的是每天喝4杯以上的酒精飲品，避免暴飲可降低19％死亡風險。

七、良好睡眠

良好睡眠的定義為每晚至少擁有7至9個小時的睡眠，且沒有失眠。有良好睡眠可使任何原因導致的早逝風險減少18％。

八、良好社交關係

研究發現，正向的社交關係可使壽命延長5％。

研究人員阮春梅（Xuan-Mai Nguyen）透露，若沒辦法一次做到8種生活習慣，只要從40歲起養成一種習慣，男性可延壽4.5年、女性可多活3.5年，養成2種習慣可讓男性多活7年、讓女性延壽8年，若能實踐3種健康生活方式，男性可延壽8.6年，女性可多活12.6年。

阮春梅稱，「這越早開始越好，即使只是在40多歲、50多歲或60多歲做出一些改變，仍然是有益處的，這並非遙不可及，其實一般人都能做到」。

不過因為這是觀察性研究，只能顯示出上述生活習慣與壽命之間的關聯性，無法證明是否存在因果關係。