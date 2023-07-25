黃石公園散步遇到熊　女陳屍在步道...媽悲傷：做喜歡的事情死亡

▲女子被發現陳屍在黃石公園步道上。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國黃石公園傳出灰熊殺人事件，一名女子被人發現陳屍在公園西部西黃石(West Yellowstone)一條道路上，判斷生前曾遭到灰熊攻擊，目前已關閉事發地點進行調查，並確認死者為47歲女子亞當森(Amie Adamson)。

蒙大拿州魚類野生動物和公園部門表示，他們22日在西黃石內步道Buttermilk Trail中發現女子屍體，死者為來自堪薩斯州德比市(Derby)的47歲女子亞當森，初步判斷她生前曾遭到野生動物攻擊，並在現場發現灰熊的足跡。

死者母親珍娜(Janet Adamson)後來在臉書上證實女兒死訊，她表示，女兒平時熱愛徒步旅行，曾經當背包客徒步跨越整個美國，「每天早上她都會早起，然後去散步或是跑步，每當她前往黃石公園時都覺得身處在天堂，她是死在自己所熱愛的事情上」。

當局表示，死者是在距離步道入口、私人露營地和拖車公園幾百公尺處被攻擊，懷疑灰熊當時可能身邊帶著小熊，是為了保護小熊才發動攻擊，而非主動想要吃人，目前他們已設置陷阱希望能將肇事熊逮捕，不過尚未決定若是成功逮捕到，是否會將該熊撲殺。