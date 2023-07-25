　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃石公園散步遇到熊　女陳屍在步道...媽悲傷：做喜歡的事情死亡

黃石公園散步遇到熊　女陳屍步道...媽悲傷：做喜歡的事情死亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子被發現陳屍在黃石公園步道上。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國黃石公園傳出灰熊殺人事件，一名女子被人發現陳屍在公園西部西黃石(West Yellowstone)一條道路上，判斷生前曾遭到灰熊攻擊，目前已關閉事發地點進行調查，並確認死者為47歲女子亞當森(Amie Adamson)。

蒙大拿州魚類野生動物和公園部門表示，他們22日在西黃石內步道Buttermilk Trail中發現女子屍體，死者為來自堪薩斯州德比市(Derby)的47歲女子亞當森，初步判斷她生前曾遭到野生動物攻擊，並在現場發現灰熊的足跡。

死者母親珍娜(Janet Adamson)後來在臉書上證實女兒死訊，她表示，女兒平時熱愛徒步旅行，曾經當背包客徒步跨越整個美國，「每天早上她都會早起，然後去散步或是跑步，每當她前往黃石公園時都覺得身處在天堂，她是死在自己所熱愛的事情上」。

當局表示，死者是在距離步道入口、私人露營地和拖車公園幾百公尺處被攻擊，懷疑灰熊當時可能身邊帶著小熊，是為了保護小熊才發動攻擊，而非主動想要吃人，目前他們已設置陷阱希望能將肇事熊逮捕，不過尚未決定若是成功逮捕到，是否會將該熊撲殺。

ET快訊
杜蘇芮襲菲律賓！　淹水山崩慘況曝
快訊／台塑調薪2.5％！　經常性薪資達5.8萬
「牛角燒肉」7門市暫停業！　代理商爆資金危機
快訊／黃子佼道歉後　孟耿如首發聲
快訊／陸警將發布　「首波警戒區」曝
辣模「蔡瑛紋」被打到流產！　渣男還睡她姐妹
LIVE／杜蘇芮將轉強颱進逼6縣市！　黑人改告大牙誹謗3盤算
杜蘇芮是「高雄人討厭的路徑」！　放假更頭痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火焰谷飆到45.5度高溫　警方接到報案發現2女熱死在公園中

男友正要求婚...女突然被野牛「撞飛3m高」　躺在加護病房中訂婚

師生戀瘋狂車震十幾次 　16歲男護愛「沒有被強迫」31歲女師懷孕

辣模和已婚男愛愛引發4女亂鬥　下半身露出「只剩小丁」畫面瘋傳

拿男友手機玩遊戲　24歲女意外目睹「自己被性侵畫面」崩潰身亡

玩手機被爸媽罵！女衝動站瀑布上　當眾從「27公尺高處跳下」

北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

連續夢到同一組數字　77歲女用「夢中數字」買彩券連中3次大獎

猩猩隔玻璃「聆聽寶寶心跳」　孕婦遊新加坡動物園拍下暖心一幕

最慘逃兵！新加坡男奔英國洗碗20多年　50歲返國坐牢6年半

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

連續夢到同一組數字　77歲女用「夢中數字」買彩券連中3次大獎

猩猩隔玻璃「聆聽寶寶心跳」　孕婦遊新加坡動物園拍下暖心一幕

最慘逃兵！新加坡男奔英國洗碗20多年　50歲返國坐牢6年半

「超級颱風」杜蘇芮襲菲律賓　淹水山崩慘況曝！多家航班取消

黃石公園散步遇到熊　女陳屍在步道...媽悲傷：做喜歡的事情死亡

體感飆37.8°C「嬰兒困車內大哭」　爸破窗搶救畫面曝光

火焰谷飆到45.5度高溫　警方接到報案發現2女熱死在公園中

女為救陌生童搞失蹤　還模仿《即刻救援》劇情！她認了：全是編造

日「女裝癖男子」旅館遭斬首　警尋獲頭顱！精神科醫1家3口全涉案

半導體碳化矽需求看升　日系外資調高環球晶目標價至600元

馮提莫罹癌「腫瘤緊靠聲帶」！術後聲音沙啞淚崩：最寶貴東西沒了

釀酒人大螢幕開玩笑糗了！　紅人大物超大號全壘打打臉

北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

前瞻是錢坑？綠批白「造謠抹黑」　中央負債比創21年新低

「新一代TOYOTA Alphard」身價暴漲！2手轉賣賺2倍　候車最長3年

杜蘇芮逼近！桃園冷藏蔬菜有95公噸　蘇俊賓：蔬果供應充足

哈登公開談「里拉德喊賣我」　不希望被送到「不想去」的球隊

拿了就虧？最頂4千元吃到飽「出現紅龜粿」吵翻　勇者曝心得

1.7億廢墟！　文山透天豪宅爛尾13年法拍無人問

國際熱門新聞

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！

男住旅館竟成無頭屍！警逮29歲妙齡女

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

她用老公好市多會員卡　遭終身禁止入內

日媒：習近平曾籲共軍做戰爭準備　假設考量台灣情勢

闖空門發現沒東西偷　歹徒留鈔票走人

金融時報：共軍「切香腸戰術」漸改台海局勢

放送雙乳　台美小姐獻身慰勞烏軍

全球供應趨緊　國際油價上漲

即／北韓深夜發射彈道導彈！5天內第3次

找好友動豐臀手術　22歲正妹慘死手術台

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

南韓收2000件可疑包裹　中國外交部回應了

更多熱門

相關新聞

體感37.8°C！嬰兒困車內　爸破窗搶救

體感37.8°C！嬰兒困車內　爸破窗搶救

美國德州南部城市哈靈根（Harlingen）19日體感溫度飆破華氏100度（約攝氏37.8度），一名父親頂著大太陽砸破汽車擋風玻璃，從車內救出正嚎啕大哭的嬰兒，因為家人不慎把鑰匙掉在車內。

火焰谷飆到45.5度高溫　2女熱死公園中

火焰谷飆到45.5度高溫　2女熱死公園中

她模仿《即刻救援》搞失蹤　道歉認了說謊

她模仿《即刻救援》搞失蹤　道歉認了說謊

推特Logo真的換了！

推特Logo真的換了！

情侶假好心替保釋　3女出獄後慘淪賣淫工具

情侶假好心替保釋　3女出獄後慘淪賣淫工具

關鍵字：

黃石公園散步灰熊Amie Adamson北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

馮提莫證實「罹甲狀腺癌末期」！悲認：不想活下去

41歲吳宇舒生了！結婚10年迎大寶

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

即／消防夫妻勒索麥當勞7060萬...二審重判6年半

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面