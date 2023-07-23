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詐騙集團連陳建仁也敢冒用　刑事局出手「停止解析」建下架機制

▲▼陳建仁照面遭詐騙集團冒用。（圖／翻攝自詐騙網站）

▲陳建仁照面遭詐騙集團冒用，刑事局出手將此網站連結「停止解析」。（圖／翻攝自詐騙網站）

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

《ETtoday新聞雲》記者23日在瀏覽臉書時，發現有詐騙集團竟冒用行政院長陳建仁的照片開設粉絲專頁，聲稱將送5000本免費書籍，且引導民眾加入署名為「陳建仁」的Line好友帳號；不過，該網站不久後也遭刑事警察局停止解析，點入連結只會看到刑事警察局的警告文字。

面對國內詐騙集團的花招層出不窮，行政院除了推出「新世代打詐策略行動綱領1.5版」，也成立打詐辦公室，以因應猖獗的詐騙集團與不法份子。豈料，「道高一尺、魔高一丈」，竟有不肖業者冒用行政院長陳建仁照片，透過臉書、Line等社群軟體宣傳，聲稱「免費贈送投資書籍5000本」，並假造陳建仁捧著《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》一書的照片。

此外，該網站所附上的連結，也意圖引導民眾加入署名為「陳建仁」的Line好友帳號，自我介紹還寫著：「人生每段路程，都是有意義有價值的」，並稱「股市無情、人間有愛！」

▼陳建仁照面遭詐騙集團冒用，還引導民眾加入假冒的Line好友。（圖／翻攝自詐騙網站）

▲▼陳建仁照面遭詐騙集團冒用。（圖／翻攝自詐騙網站）

不過，該網站已遭刑事警察局要求停止解析，後來點入連結，都只會看到刑事警察局的警告文字意圖欺騙民眾加入Line好友，目前刑事警察局已「停止解析」該網站，但行政院方面尚無評論。

對此，行政院發言人林子倫23日晚間指出，這是標準假冒名人投資詐騙廣告手法，提醒民眾切勿相信點擊連結，而該詐騙網站已遭刑事警察局要求停止解析，避免民眾受騙。

打詐辦公室表示，針對假冒名人投資廣告，刑事警察局已與Facebook、Google及YouTube等業者合作，於165全民防騙官網增設「檢舉詐騙廣告」專區，建立下架機制，提供全民更快速方便的檢舉管道，165收到檢舉後，會儘速通報各網路平臺業者執行下架事宜，減少詐騙訊息流竄。同時，也呼籲民眾勿隨意相信或加入不明之LINE群組或臉書社團，以免受騙上當，歡迎民眾隨時撥打165或110向警方求證及報案，將會有專人協助。

▲▼陳建仁照面遭詐騙集團冒用。（圖／翻攝自詐騙網站）

▲▼陳建仁照面遭詐騙集團冒用。（圖／翻攝自詐騙網站）

▲▼陳建仁照面遭詐騙集團冒用。（圖／翻攝自詐騙網站）

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