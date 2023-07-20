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博奕遊戲商隱身七期商辦 半年吸金20億新台幣資金流向警要查

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊20日宣布破獲「四方彩票」博弈集團，該集團以科技軟體開發公司當幌子，隱身台中市西屯區市政北二路，七期重劃區的上百坪的商辦大樓內，專案小組6-7月間發動2波搜索，帶回吳姓主嫌等41人到案，並查扣大批電腦主機、平板，手機等贓證物，警方估計該博弈集團透過第三方代理商收取線上博弈投注賭金，短短半年就超過新台幣20億元。

▲刑事局破獲台中四方彩票博奕遊戲系統商，逮捕吳姓主嫌等共41人涉案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲台中四方彩票博弈遊戲系統商，逮捕吳姓主嫌等共41人涉案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲情資指出，有線上博弈集團掛著科技公司頭銜在中部大舉徵人，警方展開跟監蒐證，之後鎖定吳姓負責人（43歲、經查無前科）開設博弈遊戲系統商，隱身在台中市市政北二路的商辦大樓，刑事局與台中市警刑大偵八隊、台中市警局第二分局、東勢分局共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

▲刑事局破獲台中四方彩票博奕遊戲系統商，逮捕吳姓主嫌等共41人涉案。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警調查過程，發現吳男曾透過人力公司網站招募系統研發、測試工程師、美編人員，並祭出點心、下午茶，年終獎金等誘因，其中因博弈遊戲的模組開發測試難度較高，所以徵聘工程師，月薪7-8萬，其他美術設計及行政工作則以每月3-5萬元聘僱。

應徵工程師除了需自身所開發彩票、賓果等賭博遊戲給博弈網站架接，更負責遊戲系統維護及資安風險管控，刑事局在6月19日、7月13日發動兩波搜索，先後逮捕該公司負責人，並帶回與四方彩票之前有關的包含「智多寶」、「爍航」等之前同樣經營博弈軟體設計的人頭公司負責人、博弈公司成員等共41人到案。

▲刑事局破獲台中四方彩票博奕遊戲系統商，逮捕吳姓主嫌等共41人涉案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場查扣筆記型電腦6台、電腦27台、螢幕60台、平板電腦1台、智慧型手機14支、行動硬碟、隨身碟、員工發薪證明單、點鈔機、公司章負責人大小章2組、房租租約1批、筆記本2本等證物。警方清查賭客透過代理公司綁定銀行金融卡下注，短短半年該司就收受賭金超過新台幣20億。

警方指出，該博弈集團透過線上博奕遊戲吸引賭客投入，並以第三方代理公司收受賭金，以此方式規避警方查緝，警方正溯源追查投資該博弈集團的幕後金主，及收受20億賭金的資金流向，訊後依觸犯賭博罪嫌移送吳姓負責人等同案成員，吳男經檢察官複訊後裁定10萬元交保候傳。

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