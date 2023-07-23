新北這路口連奪2命！警列為重點取締路段　再架移動式測速照相

▲警方在易肇事路口架設測速照相機，加強執法取締力度。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區景平路、安樂路口，於上個月（6）底及本月初，接連發生2起嚴重的交通事故，警方有鑑於此，在該路口編排勤務，列為重點取締路段，除針對路口不停讓行人及闖紅燈外，還架設移動式測速照相機，針對超速車輛加以取締，防治行人事故再度發生，守護民眾交通安全。

據了解，發生在上個月底，女子行經景平路斑馬線，遭安樂路右轉景平路的計程車衝撞，經送醫急救仍宣告不治；本月初，汽車駕駛疑似闖紅燈，與路口搶黃燈的機車騎士發生碰撞，導致騎士喪命。中和警方為避面該路口淪為行人、騎士地獄，立即透過滾動式分析，將該處設為重點加強巡邏執法路段。

中和警方本月起強力取締至今，取締「路口不停讓行人」312件、「闖紅燈」745件、「超速」1,740件、「人行道違規停車與違規臨時停車」596件及「取締道路障礙」115件；中和警方強調，將持續維持執法強度，防止交通事故憾事再度發生，讓用路人、行人都能平安。

▲為避免機車騎士不遵守規定禮讓行人，警方架設攝影機錄影取締。（圖／記者陸運陞翻攝）

除了加強執法力度，中和警方同步配合相關單位進行會勘，期望透過「增加行人優先秒數，減少人車交織」、「事故地點設置反射鏡供人車注意」、「增設『易肇事路口 請減速慢行』及測速牌面標誌」等交通工程改善事宜，降低事故風險性，有效提升用路安全，並廣加宣導車輛未停讓行人罰則，提醒遵守交通規則。

中和分局長陳忠龍呼籲，行人欲通過路口時，應按照「行人停看聽」原則，注意前方及左右交通狀況，不可違反號誌任意穿越，且應行走於人行道或行人穿越道。駕駛人駕駛車輛行經路口應謹記「車輛慢看停」原則，停讓行人優先通行，同時應減速通過路口，共同落實遵守交通規則。期盼藉由交通執法、交通工程、交通教育三管齊下，使用路人安心出門、平安返家，大家共同守護中和地區交通安全。

▲警方攔查營業車司機，關心駕駛狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）