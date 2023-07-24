賓士「傳奇賽車紅豬」在台灣撞了　眾人傻眼：來台撞擊測試嗎

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賓士AMG「傳奇賽車紅豬」在台灣撞了　眾人傻眼：來台撞擊測試嗎

▲▼賓士AMG「紅豬傳奇賽車」來台展演　在台灣展間撞了。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲賓士AMG「傳奇賽車紅豬」在台灣撞了，照片驚呆網友（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣賓士為了慶祝性能品牌Mercedes-AMG迎來55周年，特別向原廠爭取將傳奇賽車「紅豬Rote Sau」空運來台展演。有網友24日貼出「紅豬Rote Sau」在某展間發生「車禍」的照片，整輛車撞破玻璃欄杆，右前輪懸在半空，照片一出立刻引發網友熱議，直呼是「來台灣撞擊測試」。

網友在臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」貼出，Rote Sau疑似在展間移車時發生車禍，照片可以看見，Rote Sau撞破轉角一處玻璃欄杆，右前輪直接懸在半空中，原本應該朝前方的車燈被撞到歪掉，所幸車殼部分則沒有明顯凹陷。

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▲▼賓士AMG「紅豬傳奇賽車」來台展演　在台灣展間撞了。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲▼賓士AMG「紅豬傳奇賽車」來台展演　在台灣展間撞了。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲其他網友在留言處分享Rote Sau的照片。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「紅豬車輛撞擊測試 in Taiwan」、「車子到台灣都會暴衝唉」、「我都聽到德國人罵x的聲音了」、「看起來是在移車，然後推太出去掉出邊緣」，也有網友說，「雖然是復刻品，傳出去還是很丟臉」、「看來是回到台北關渡了是吧」、「在賓士關渡展示中心」。

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